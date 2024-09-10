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Özelleştirme İdaresi Üç Taşınmazın Satışını Onayladı

Özelleştirme İdaresi, Dereiçi Hidroelektrik Santrali dahil üç taşınmazın satışını onayladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 08:47
Özelleştirme İdaresi Üç Taşınmazın Satışını Onayladı

Özelleştirme İdaresi Taşınmaz Satışını Onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, dikkat çeken bir karara imza atarak Dereiçi Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların satışını onayladı. Yapılan açıklamaya göre, üç taşınmazın satışı için ihaleler gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de Yayınlandı

Başkanlık tarafından alınan kararlar, Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, Sümer Holding A.Ş.'ye ait ve Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan 132 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, 223 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Halis Özcan'a satılması uygun bulundu.

Mardin'deki Taşınmazın Satışı

Yine Sümer Holding'e ait olan, Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan 87,03 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ise 3 milyon 235 bin lira bedelle Halil İbrahim Uğurlu'ya satışı onaylandı.

Dereiçi Hidroelektrik Santrali'nin Satışı

Son olarak, Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Dereiçi Hidroelektrik Santrali ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların toplam 32 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Bülsa Enerji İnşaat Taahhüt Plastik Hayvancılık ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ye satışına da onay verildi.

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