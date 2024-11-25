Özelleştirme İhalesinde 5 Taşınmaza 384,2 Milyon Lira Teklif Verildi

İstanbul-Şile ve Ankara-Çankaya'daki Özel İhale Sonuçları

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından düzenlenen İstanbul-Şile ve Ankara-Çankaya'daki 5 taşınmazın özelleştirilmesi ihalelerinde toplam 384 milyon 225 bin lira teklif verildi.

Taşınmazların Detayları ve Teklifler

Taşınmazların özelleştirilmesi için gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmeleri ÖİB'de tamamlandı. İstanbul-Şile’de bulunan ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı 6.789,43 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmaz için en yüksek teklif 107 milyon lira ile Yiğit Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'den geldi.

ÖİB adına kayıtlı Ankara-Çankaya Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki 980,95 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için yapılan ihalede en yüksek teklif 54 milyon 100 bin lira ile ERK İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye aitti. Ayrıca 1.460,40 metrekare yüzölçümlü taşınmaza da en yüksek teklif 75 milyon 525 bin lira ile Egecan Akaryakıt Temizlik Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi Ticaret AŞ tarafından sunuldu.

İlgili mahalledeki 920,08 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için en yüksek teklif 86 milyon 500 bin lira ile LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’ndan geldi. 483,92 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ise en yüksek teklif 61 milyon 100 bin lira ile Harun Reşit Yaşar tarafından verildi.

Böylece, gerçekleştirilen ihalelerde toplam 384 milyon 225 bin lira teklif alınmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.