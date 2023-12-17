Özgür Demirtaş o ürünlerde KDV'nin kaldırılmasını talep etti

Pandemiden kaynaklanan ekonomik çalkantılar enflasyonun yükselmesine neden olarak çoğu üründe KDV oranlarının daha da artmasına yol açtı. Son yıllarda KDV oranlarındaki artış insanların cüzdanlarını da etkiledi. Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı son paylaşımında emtia olarak sıraladığı ürünlerde indirim yapılmasının iyi olabileceğini söyledi.

“BU DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK ÇOK BASİT”





Gündeme ilişkin fikirlerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Özgür Demirtaş, KDV'ye tabi ürünlerle ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yetkililerden bir talebim var, şu anda KDV %10; Kurşun kalem, renkli kalem, kalemtıraş, silgi, makas, defter ve sulu boya gibi ürünler şu anda %20 olan %1 KDV'ye tabi olabilir. Çok amaçlı kalemler, çok amaçlı kalem uçları, maket kili, öğrenci sulu boya fırçaları, yapıştırıcı gibi ürünlere %10 KDV alın... Bunlar vazgeçilmez ürünlerdir. Bunlar üst düzey tüketici ürünleri değil. Çoğu çocuk çok amaçlı kalem kullanır. Model yapmak için kil kullanıyor. Bu değişikliği yapmak basittir. Ödüller çocuklar için iyi olacak."

YORUMLARDA DESTEK BÜYÜK

6 milyon takipçisi olan Özgür Demirtaş'ın bu paylaşımının ardından sosyal medya kullamıcılarından destek yorumları geldi. Demirtaş'ı destekleyen hesaplar şu yazıları paylaştı:

"Bu toplumsal bir sorun." Orta gelirli ailelerin bütçesini rahatlatmak açısından kesinlikle iyi olacaktır.” "Vergi toplamazlarsa iki günde fiyatları ikiye katlayan bir ülke haline geldik."