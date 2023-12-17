Özgür Demirtaş o ürünlerde KDV'nin kaldırılmasını talep etti

Sosyal medya hesaplarından sürekli olarak paylaşım yapan ekonomist Özgür Demirtaş'ın KDV'ye ilişkin son yazısı yine dikkat çekiyor. Yetkililer seslenen ünlü ekonomist, birçok ürünü sıralayarak, bunlarda KDV'nin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Pek çok kullanıcıdan destek alan Demirtaş, "Bu değişikliği yapmak çok basit" dedi.

Özgür Demirtaş o ürünlerde KDV'nin kaldırılmasını talep etti
Yayın Tarihi:

Pandemiden kaynaklanan ekonomik çalkantılar enflasyonun yükselmesine neden olarak çoğu üründe KDV oranlarının daha da artmasına yol açtı. Son yıllarda KDV oranlarındaki artış insanların cüzdanlarını da etkiledi. Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı son paylaşımında emtia olarak sıraladığı ürünlerde indirim yapılmasının iyi olabileceğini söyledi.

“BU DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK ÇOK BASİT”

Özgür Demirtaş o ürünlerde KDV'nin kaldırılmasını talep etti

Gündeme ilişkin fikirlerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Özgür Demirtaş, KDV'ye tabi ürünlerle ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yetkililerden bir talebim var, şu anda KDV %10; Kurşun kalem, renkli kalem, kalemtıraş, silgi, makas, defter ve sulu boya gibi ürünler şu anda %20 olan %1 KDV'ye tabi olabilir. Çok amaçlı kalemler, çok amaçlı kalem uçları, maket kili, öğrenci sulu boya fırçaları, yapıştırıcı gibi ürünlere %10 KDV alın... Bunlar vazgeçilmez ürünlerdir. Bunlar üst düzey tüketici ürünleri değil. Çoğu çocuk çok amaçlı kalem kullanır. Model yapmak için kil kullanıyor. Bu değişikliği yapmak basittir. Ödüller çocuklar için iyi olacak."

YORUMLARDA DESTEK BÜYÜK

6 milyon takipçisi olan Özgür Demirtaş'ın bu paylaşımının ardından sosyal medya kullamıcılarından destek yorumları geldi. Demirtaş'ı destekleyen hesaplar şu yazıları paylaştı:

"Bu toplumsal bir sorun." Orta gelirli ailelerin bütçesini rahatlatmak açısından kesinlikle iyi olacaktır.” "Vergi toplamazlarsa iki günde fiyatları ikiye katlayan bir ülke haline geldik."

Öne Çıkanlar
Evde mum yakmanın korkunç zararı! O hastalığa kapıyı açıyor Evde mum yakmanın korkunç zararı! O hastalığa kapıyı açıyor
Sigaraya ek zam geliyor Sigaraya ek zam geliyor
Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak? Asgari Ücret 2024 Belli Oldu Mu? İşte Masadaki Rakamlar Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak? Asgari Ücret 2024 Belli Oldu Mu? İşte Masadaki Rakamlar
Çok Okunanlar
PTT bu şartı sağlayana ayda 2000 TL ödüyor! Sosyal yardım başladı PTT bu şartı sağlayana ayda 2000 TL ödüyor! Sosyal yardım başladı 10 bin TL'si olana sıfır Citroen! Fırsat treni kaçıyor 10 bin TL'si olana sıfır Citroen! Fırsat treni kaçıyor Fiat'tan bütçe dostu iki model! Peynir ekmek gibi satılacak Fiat'tan bütçe dostu iki model! Peynir ekmek gibi satılacak Hyundai çok satan modelini 1 milyon TL'nin altına indirdi! Hyundai çok satan modelini 1 milyon TL'nin altına indirdi! Bu altcoinlerde yükseliş asıl şimdi başlıyor! Bu altcoinlerde yükseliş asıl şimdi başlıyor! Akbank emeklilerin yüzünü güldürdü! 20 gün içinde başvuru şartı var Akbank emeklilerin yüzünü güldürdü! 20 gün içinde başvuru şartı var