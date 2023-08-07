Özgür Demirtaş'tan dolar borçlananlara kötü haber! Bu rakam gece uykuları kaçıracak

Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, İzmir'deki üniversite konuşmasında, ihracatçıları ilgilendiren önemli bir konuda seslendi. Doların 28 TL seviyesine ulaşmasıyla ilgili olarak, ihracatçıların yaşadığı denge sorununa değindi. Konuşmasında, döviz kurlarının istikrarının ihracatçılar için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Doların yüksek seviyelerde seyretmesinin, ihracatçıların rekabet gücünü olumsuz etkilediğini ve ürünlerinin uluslararası piyasalarda maliyetini artırdığını belirtti. Özellikle İzmir gibi ihracata dayalı bölgelerdeki işletmelerin bu durumdan etkilendiğine dikkat çekti.

Demirtaş, ihracatçıların rekabet edebilirliğini koruyabilmek için döviz kurlarının kontrol altında tutulmasının önemini vurgulayarak, ekonomik istikrarın sağlanması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, üretim ve teknoloji odaklı yatırımların artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini dile getirdi. Öğrencilerden, ülke ekonomisinin gelişimi için bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak katkıda bulunmalarını istedi. Konuşması, ihracatçıların önündeki zorlukları anlamak ve çözüm odaklı yaklaşımlarla ekonomiyi desteklemek için önemli bir fırsat sunmuştur. İşte detaylar...





DOLARIN 28 TL OLMASI ENDİŞE VE TEHDİT

Ekonomi ve para piyasalarında yaşanan kriz ve enflasyonla birlikte, doların hızlı yükselişi ve kur dengesizliği önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. İzmir'den seslenen ünlü ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, özellikle ihracatçılar için bu durumun ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Doların 28 TL seviyesine ulaşması, ekonominin geleceği ve ihracatçıların rekabet gücü açısından endişe verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Demirtaş, dolar ile ilgili ilk kez açıkça rakam vererek "o seviyeye gelmesi gerekiyor" gibi ifadeleri kullanmasıyla büyük dikkat çekti. Daha önceki açıklamalarında dolar kuruna ilişkin net bir rakam vermemesi, piyasaları belirsizliğe itiyordu. Ancak son açıklamalarında doların artan seviyesinin yabancı yatırımcıları ülkeye çekmeyeceği konusunda uyarıda bulunarak, ekonomik krizin derinleşme riskine işaret etti.

Kur artışının, özellikle seçimlerin ardından hız kazandığı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı görülüyor. Demirtaş, doların yavaş yavaş artırılmasının ekonomik açıdan doğru olmadığını ve bu durumun yabancı yatırımcıları ülkeden uzaklaştıracağını belirtiyor. Bu da ülke ekonomisi için olumsuz sonuçlara neden olabilir.

İhracatçılar için doların yüksek seviyelerde seyretmesi, uluslararası piyasalarda rekabet gücünün azalmasına ve ürünlerin maliyetlerinin artmasına yol açıyor. Özellikle İzmir gibi ihracata dayalı bölgelerdeki işletmeler, bu durumdan olumsuz şekilde etkileniyor. Döviz kurlarının istikrarının sağlanması, ihracatçıların geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

Özgür Demirtaş'ın uyarıları, ekonomik istikrarın korunması ve ülkenin dışa bağımlılığının azaltılması yönünde önemli bir çağrı niteliği taşıyor. Üretim ve teknoloji odaklı yatırımların artırılması ve ekonomik reformların hayata geçirilmesi, krizlerle başa çıkabilme ve sürdürülebilir bir büyüme sağlama yolunda kritik adımlar olarak öne çıkıyor.

Öğrencilerden, ülke ekonomisinin geleceği için bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak katkıda bulunmaları isteniyor. Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş'ın İzmir'deki konuşması, ekonomik zorlukları anlama ve çözüm odaklı yaklaşımlarla ekonominin desteklenmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak, tüm aktörlerin işbirliği ve kararlılıkla hareket etmesi gerekiyor, aksi takdirde ekonomik krizin etkileri daha da derinleşebilir.

Ünlü ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, doların en az 25 lira seviyesinde olması gerektiğine inanıyor ve bu konuda şu açıklamalarda bulundu: "İhracatçılarımızın biraz rahatlamaya ihtiyacı var, özellikle temmuz ayında asgari ücret zammının ardından doların 28 lira seviyelerine yükselmesi gerekiyor. Hükümet, kendini zor bir durumda hissediyor. Dolar, artık beklenen seviyelere çıkarılmalı; enflasyon riskini göze aldık."

Demirtaş, doların 25 lira seviyesinde olması gerektiğini savunarak, ihracatçıların rahat bir nefes alabilmesi için dolar kurunun düşük seviyede kalması gerektiğini vurguluyor. Özellikle asgari ücrette yapılan zamın ardından doların hızla yükselmesi, ihracatçıların maliyetlerini artırarak rekabet güçlerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Ancak Demirtaş, hükümetin bu durumda zorlandığını ve doların ani bir şekilde yükseltilmesinin ekonomik riskler taşıdığını belirtiyor. Enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde doların hızlı artışı, ekonomide dalgalanmalara ve olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, hükümetin dikkatli ve tedbirli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini ifade ediyor.

Sonuç olarak, Demirtaş'ın düşüncesi, doların en az 25 lira düzeyinde tutulması yönündedir. İhracatçıların rahat bir nefes alabilmesi ve ekonomik dengenin korunabilmesi için doların makul bir seviyede kalması önemlidir. Ancak, bu konuda hükümetin dikkatli bir şekilde karar vermesi ve ekonomik riskleri göz önünde bulundurması gerekmektedir.