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Özgür Demirtaş'tan şaşırtan dolar tahmini! Doların yükseleceği rakamı ve olacakları açıkladı

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Özgür Demirtaş'tan şaşırtan dolar tahmini! Doların yükseleceği rakamı ve olacakları açıkladı
Vatandaşın yatırım yapmak için tercih ettiği dolar da sular durulmuyor. Yaşanan yükseliş sonrası yatırımcılar nasıl bir yol izleyeceklerini şaşırdılar. İşte haberin detayları…

Prof. Dr. Özgür Demirtaş yatırımcılara dolar uyarısı yaptı. Dolar rekor bir artış yaşıyor. Demirtaş yatırım yapacak vatandaşa dolar için beklenen haberi verdi. Detaylar haberimizde…

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PROF. ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN ÇARPICI DOLAR TAHMİNİ

Son günlerde dolar TL karşısında değer kazanırken Özgür Demirtaş'tan bomba bir dolar yorumu geldi.

Finans uzmanı ve yazar Prof. Dr. Özgür Demirtaş, USD/TL kurunun mevcut durumunu değerlendirdi.

Haftanın ilk günü Dolar/TL, 26 seviyesine yükselerek son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Demirtaş, yaşanan bu sıcak gelişme sonrası Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Dolar: Gideceği yer 28. Sonrasını sonra konuşalım…” ifadelerini kullandı.

“Hani ülke batacaktı diyorlar. Ülkeler bakkal dükkânı gibi batmaz! Ülkeler züccaciye dükkânı gibi kapısına ‘zararına satışlar’ yazmaz!

Fakat:

Halkları fakirleşir.

Orta direk çöker.

Alım gücü düşer…

Bunların olması ülkelerin batmasına eşdeğerdir.”

Dolar, merkez bankasının faiz kararı sonrası ilk kez 25 liranın üzerine çıkarak 26.02272 lira ile rekor seviyeye çıktı.

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