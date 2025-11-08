Palandöken: Basit Usul Kararı Esnafı Hazırlıksız Yakalandı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, basit usul kararı ve e-haciz uygulamasının esnafı hazırlıksız yakaladığını, düzenlemelerde ortak akıl çağrısı yaptığını söyledi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 09:08
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, basit usulde alınan kararların sahadaki esnafı hazırlıksız yakaladığını vurgulayarak kapsam içindeki esnaf için "artık gün yaklaşıyor" dedi.

Basit usul kararı ve esnafın durumu

Palandöken, "Basit usul kapsamındaki esnafların birçoğu için artık gün yaklaşıyor. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar" ifadelerini kullandı. Sermayelerinin buna müsait olmadığını ve mevsimsel zorlukların sürdüğünü belirtti.

Palandöken ayrıca, "Zaten sermayeleri buna müsait değil. Üstelik mevsim itibarıyla da zor bir dönemdeler. Enflasyonu düşürmenin yöntemi bence bu değil. Esnaf ayakta kalabilsin ki en azından devlete yük olmasın." dedi ve sosyal güvenlik primlerinin yılda yaklaşık 120 bin lira olduğunu hatırlattı.

Vergi düzenlemeleri eleştirisi

Palandöken, düzenlemelerin Konfederasyon ve ilgili meslek odaları ile birlikte hazırlanması gerektiğini savunarak, "‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla yapılan düzenlemeler, özellikle vergi alanında, insanları tedirgin ederek piyasalardaki durgunluğun temel nedenlerinden biri haline geliyor" diye konuştu.

"Artık enflasyon karşısında esnafın rahat bir nefes alabilmesini sağlayacak tedbirler alınmalı. Esnafın desteklenmesi, ekonomiye çok daha büyük katkı sağlar." diyen Palandöken, aksi halde 250 ila 300 bin iş yerinin kapanma riski bulunduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanımızın 840 bin esnafı muaf tutmasının gerekçesini de bu bağlamda değerlendirdi.

E-Haciz uygulamasının yarattığı sorunlar

Palandöken, e-haciz uygulamalarının esnafı bunalıma sürüklediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "E-haciz uygulaması ise büyük bir handikap. Bütün mal varlığına, arazisine, evine, işine, bankadaki parasına ve alacağına haciz geliyor. Üstelik borcun miktarı kadar değil, tüm varlığına uygulanıyor."

Hesaplara gelen paralara anında haciz nedeniyle esnafın ürün satışından elde ettiği paraya ulaşamadığını ve çek, senet ödemelerinde sorun yaşandığını dile getirdi. "Gayrimenkulümü satayım, arabamı satayım, borcumu ödeyeyim" demek isteseler bile her tarafta haciz olduğunu söyledi.

Çözüm çağrısı ve uyarı

Palandöken, esnafa haciz konulmadan önce çözüm yolları aranması gerektiğini belirtti: "Esnaf en azından, ‘Gayrimenkulümün birini satıp borcumu ödeyeyim’ diyor ya da ‘Bankaya havale geliyor, onunla borcumu kapatacağım’ ama para eline geçmeden haciz konuluyor. Bunun bir çözüm yolunun olması gerekir."

Uygulamaların devam etmesi halinde esnafın iş yapamaz hale geleceğini ve başka bir yerde çalışsa dahi maaşına haciz gelebileceğini söyleyerek yetkililere ortak akılla düzenleme çağrısında bulundu.

BASİT USULDE ALINAN KARARLARIN SAHADAKİ ESNAFI HAZIRLIKSIZ YAKALADIĞINI BELİRTEN TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, "BASİT USUL KAPSAMINDAKİ ESNAFLARIN BİRÇOĞU İÇİN ARTIK GÜN YAKLAŞIYOR. NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRMIŞ DURUMDALAR. BİR TARAFTAN MUHASEBE ÜCRETLERİ, DİĞER TARAFTAN E-HACİZLER VE VERGİ MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER DERKEN ESNAF ARTIK İŞ YAPAMAZ HALE GELDİ. HEM RAKİPLERİYLE MÜCADELE EDECEK HEM EKONOMİYE KATKI KOYACAK HEM DE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK ALANINDA ÖNEMLİ SIKINTILAR YAŞANACAK. SAYIN MALİYE BAKANIMIZ, EN AZINDAN BELİRLİ BİR SÜRE TANIYARAK, ÖRNEĞİN BİR YIL ÖNCEDEN TEDBİRLERİN ALINMASINA İMKÂN SAĞLAYABİLİRDİ. ESNAF, BU SÜREÇTE SÖZ KONUSU CİHAZLARI NASIL KULLANACAĞINI ÖĞRENİR, AKILLI TELEFONU OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDER, HAZIRLIĞINI YAPARDI. ANCAK UYGULAMANIN GÜNDEME GELMESİNE YALNIZCA BİR AY KALMIŞ DURUMDA. BİR AY İÇİNDE BU SİSTEMLERİ NASIL KURACAKLAR, NASIL TEMİN EDECEKLER, HANGİ PARAYLA ALACAKLAR" DEDİ.

