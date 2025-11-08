Palandöken: Basit Usul Kararı Esnafı Hazırlıksız Yakalandı

Palandöken: "Basit usul kararı esnafı hazırlıksız yakaladı"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, basit usulde alınan kararların sahadaki esnafı hazırlıksız yakaladığını vurgulayarak kapsam içindeki esnaf için "artık gün yaklaşıyor" dedi.

Basit usul kararı ve esnafın durumu

Palandöken, "Basit usul kapsamındaki esnafların birçoğu için artık gün yaklaşıyor. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar" ifadelerini kullandı. Sermayelerinin buna müsait olmadığını ve mevsimsel zorlukların sürdüğünü belirtti.

Palandöken ayrıca, "Zaten sermayeleri buna müsait değil. Üstelik mevsim itibarıyla da zor bir dönemdeler. Enflasyonu düşürmenin yöntemi bence bu değil. Esnaf ayakta kalabilsin ki en azından devlete yük olmasın." dedi ve sosyal güvenlik primlerinin yılda yaklaşık 120 bin lira olduğunu hatırlattı.

Vergi düzenlemeleri eleştirisi

Palandöken, düzenlemelerin Konfederasyon ve ilgili meslek odaları ile birlikte hazırlanması gerektiğini savunarak, "‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla yapılan düzenlemeler, özellikle vergi alanında, insanları tedirgin ederek piyasalardaki durgunluğun temel nedenlerinden biri haline geliyor" diye konuştu.

"Artık enflasyon karşısında esnafın rahat bir nefes alabilmesini sağlayacak tedbirler alınmalı. Esnafın desteklenmesi, ekonomiye çok daha büyük katkı sağlar." diyen Palandöken, aksi halde 250 ila 300 bin iş yerinin kapanma riski bulunduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanımızın 840 bin esnafı muaf tutmasının gerekçesini de bu bağlamda değerlendirdi.

E-Haciz uygulamasının yarattığı sorunlar

Palandöken, e-haciz uygulamalarının esnafı bunalıma sürüklediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "E-haciz uygulaması ise büyük bir handikap. Bütün mal varlığına, arazisine, evine, işine, bankadaki parasına ve alacağına haciz geliyor. Üstelik borcun miktarı kadar değil, tüm varlığına uygulanıyor."

Hesaplara gelen paralara anında haciz nedeniyle esnafın ürün satışından elde ettiği paraya ulaşamadığını ve çek, senet ödemelerinde sorun yaşandığını dile getirdi. "Gayrimenkulümü satayım, arabamı satayım, borcumu ödeyeyim" demek isteseler bile her tarafta haciz olduğunu söyledi.

Çözüm çağrısı ve uyarı

Palandöken, esnafa haciz konulmadan önce çözüm yolları aranması gerektiğini belirtti: "Esnaf en azından, ‘Gayrimenkulümün birini satıp borcumu ödeyeyim’ diyor ya da ‘Bankaya havale geliyor, onunla borcumu kapatacağım’ ama para eline geçmeden haciz konuluyor. Bunun bir çözüm yolunun olması gerekir."

Uygulamaların devam etmesi halinde esnafın iş yapamaz hale geleceğini ve başka bir yerde çalışsa dahi maaşına haciz gelebileceğini söyleyerek yetkililere ortak akılla düzenleme çağrısında bulundu.

