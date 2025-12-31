DOLAR
Palandöken'den Yeni Yıl Mesajı: Esnafımıza Bol Kazanç ve Bereket

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıl mesajında esnafın fedakârlığını vurgulayıp 2026 için birlik, girdi maliyetleri ve finansman çözümleri sözü verdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:48
Palandöken'den Yeni Yıl Mesajı: Esnafımıza Bol Kazanç ve Bereket

Palandöken'den Yeni Yıl Mesajı: "Yeni yıl esnafımıza bol kazanç ve bereket getirsin"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın toplumsal dayanışma ve güvenin temeli olduğunu vurguladı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıl vesilesiyle yayımladığı yazılı mesajda esnafın toplumsal dayanışmanın ana unsuru olduğunu belirtti.

Palandöken mesajında, "Yeni yıl esnafımıza bol kazanç ve bereket getirsin" diyerek, 2025 yılı boyunca ekonomik zorluklarla mücadele eden esnafın gösterdiği sabır ve fedakârlığı hatırlattı. Esnafın her koşulda vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Mesajında şu ifadelere yer verdi: "Değerli halkımız, kıymetli vatandaşlarımız, değerli esnaf ve sanatkârlarımız, 2025 yılı boyunca ülke olarak ekonomik zorluklarla mücadele ederken, esnaf ve sanatkârlarımız da bu sürecin en önemli yükünü taşıyan kesimlerden biri olmuştur. Enflasyonla mücadelede sabırla ve fedakârlıkla hareket eden esnafımız, her şeye rağmen vatandaşımıza hizmet etmeyi sürdürmüştür."

Palandöken, hem halkın hem de esnaf ve sanatkârlarının 2026 yılına umutla baktığını belirterek, geçtiğimiz yıl boyunca esnaf camiasının toplum huzurunun korunmasına yönelik katkılarına dikkat çekti. "Esnafımız yalnızca ticaret yapan bir kesim değil, aynı zamanda bulunduğu çevrede güvenin ve düzenin temel unsurudur," dedi.

TESK olarak önceliklerinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi, finansman sorunlarının hafifletilmesi ve piyasa dengesinin sağlanması olduğunu vurgulayan Palandöken, bu alanlarda mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Mesajını, "Esnaf ve sanatkârlarımızla birlikte 2026 yılının ülkemiz için birlik ve beraberlik içinde geçmesini temenni ediyorum" sözleriyle tamamlayan Palandöken, çözüm odaklı adımların hayata geçirilmesi için birlikte çalışacaklarının altını çizdi.

