Para lazımsa hemen başvurun! SGK'dan 10 bin TL acil nakit desteği!

Bankalar, sigortalı çalışanlara yönelik düşük faizli ve gelir belgesi olmadan 10 Bin Türk Lirası'na kadar acil nakit desteği sunan özel kredi kampanyaları düzenliyor. Başvurular, SMS (kısa mesaj) veya internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolayca yapılabilir. Altı bankanın dikkat çeken kampanyalarından birkaçı şunlardır:

Akbank: SMS ile yapılan başvurularla aynı gün içinde 10 Bin Türk Lirası'na kadar kredi sağlıyor. Başvurular için Akbank Direkt uygulaması kullanılabilir.



Denizbank: SMS ile "Kredim TC KIMLIK" yazarak 32 80 numarasına gönderilen başvurularla kredi imkanı sunuyor.



Garanti BBVA: Mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden yapılan başvurularda 5 dakika içinde sonuç veriyor. 3 ay ertelemeli seçeneği mevcut.



İş Bankası: Resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolayca başvuru yapma imkanı sağlıyor.



Halkbank: Resmi internet sitesi veya şubeler aracılığıyla başvuruları değerlendiriyor ve onaylandığında aynı gün içinde kredi ödemesi yapılıyor.



Ziraat Bankası: Resmi internet sitesi veya şubeler üzerinden başvuru yapma imkanı sunuyor ve hızlı sonuç alınmasını sağlıyor.

Bu kampanyalardan yararlanmak için sigortalı olarak en az 3 aydır çalışmanız gerekiyor. Başvurunuz onaylandığında aynı gün içinde 10 Bin Türk Lirası'na kadar nakit desteği alabilirsiniz. Acil nakit ihtiyaçlarınıza çözüm bulmak için bu kampanyalardan faydalanabilir ve finansal destek alabilirsiniz. Son başvuru tarihlerini kaçırmamaya özen göstermeyi unutmayın!