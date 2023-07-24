Para parayı çekti, bankada parası olan zenginleşti! Bir ayda 15 bin TL kazanmanın formülü açığa çıktı!

Türkiye'nin ekonomik yönetiminde yapılan bazı köklü değişiklikler beklenen bir ekonomik düzeltmenin önünü açmıştır. Bu değişikliklerin başlangıcı, faiz oranlarında büyük bir artış ve merkez bankasının büyük bir oran artışıydı. Ancak bu faiz artışları ile birlikte banka mevduat faiz oranlarındaki değişimler de kamuoyunda önemli bir konu olarak değerlendirilmektedir.

"Mevduat Faizleri ve Değişim"

Açılış öncesi ve sonrası mevduat faiz oranlarındaki değişimler insanların tasarruf ve aynı zamanda da yatırım kararlarını etkiliyor. Özellikle banka mevduat faizleri, merkez bankasının faiz oranlarını artırma kararı almasının ardından düştü. Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde halk TL tasarruf hesaplarını tercih ederken, faiz oranlarının düşmesiyle beraber alternatif yatırım araçları üzerine yönelmeye başladı. KKM hesapları, kur farklarından elde ettikleri kazançlar nedeniyle kamuoyunun ilgisini her geçen gün daha fazla çekmektedir.





"Mevduat Faiz Oranı Değişikliği"

Daha önce %45'e kadar çıkabilen mevduat faizleri, zamdan bu yana önemli ölçüde düştü. Alternatif Bank'ın VOV hesabı, %37 faiz oranıyla en yüksek faiz ödeyen banka konumundadır. Diğer bankalar %35, 34, 33 ve %30'un altında faiz oranları sunmaktadır. Bu durum vatandaşların tasarruf hesaplarına yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri getiri miktarını etkilemektedir.

"En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor?"

Alternatif Bank VOV hesapları en yüksek faiz oranlarına sahip bankalardır. Ancak diğer bankalarda rekabetçi faiz oranlarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Birikim hesabınıza yatırılan para miktarı ve vade süresi kazandığınız faiz gelirini belirler.

"Mevduat Getirisi Nasıl Hesaplanır?"

Birikim hesabına 500 bin lira yatırmak isteyenler , sabit faiz oranıyla aylık gelir elde edebiliyor. Örneğin bu tutarı tasarruf hesabına yatırmanın aylık getirisi %16 faizle 6.663 TL iken bu tutar %26 faizle 10.827 TL'ye çıkıyor. Mevduat faiz oranları yükseldikçe, insanlar yüksek getiri sağlayan faiz oranlarına güvenmeye başladılar.

"32 Günlük Mevduat Süresi İçin Faiz Hesaplaması"

500 bin lirası olan vatandaş parasını 32 gün yani bir ay süreyle birikim hesabında değerlendirmek istiyor. Birikim hesabınıza kazandığınız faiz, yatırdığınız faize bağlıdır. Bu faiz oranlarına göre kişilerin aylık gelirleri aşağıdaki gibidir.

- Yüzde 16 Faiz Oranı: Yüzde 16 faiz oranıyla 500 bin lirayı bankaya yatıran vatandaşlar 32 gün sonra ayda 6 bin 663 lira faiz geliri elde edecek.

- Yüzde 18 Faiz Oranı: Yüzde faiz oranıyla 500.000 TL yatıran herkes ay sonunda 7.495 TL faiz alacaktır.

- Yüzde 20 Faiz Oranı: Bir vatandaş parasını yüzde 20 faiz oranı ile bankaya yatırması halinde aylık geliri 8.328 TL olacaktır

- Yüzde 24 Faiz Oranı: Vadeli mevduat hesabı üzerine yüzde 24 faiz oranıyla para yatıran kişi 32 gün sonunda 9.994 TL faiz geliri elde eder.

- Yüzde 25 Faiz Oranı: Bu oranda 500.000 lira yatıran 32 gün sonra 10.000 410 lira alacak.

- Yüzde 26 Faiz Oranı: Bankaya yüzde 26 faiz oranıyla para yatıranlara ay sonunda toplam 10.000 827 TL faiz ödenecek.

- Yüzde 28 Faiz Oranı: 500.000 lira olan mevduat faiz oranı yüzde 28 ise 11.660 TL kâr ediyor.

- Yüzde 30 Faiz Oranı: Yüzde 30 mevduat faiz oranı ile 500.000 TL'nin 32 gün getirisi 12.000.493 TL'dir.

- Yüzde 32 Faiz Oranı: Yüzde 32 faiz oranıyla 32 gün kârı 13 bin 326 TL.

- Yüzde 33 Faiz Oranı: Bir ay boyunca yüzde 33 faizle 13.000 742 TL kâr sunuluyor.

- Yüzde 34 faiz oranı: Yüzde 34 faiz oranı 13 bin 158 TL kâr sağlıyor.

- Yüzde 36 faiz oranı: Yüzde 36 faiz oranıyla tasarruf hesabına yatırılan 500.000 lira, 32 gün boyunca 14.000.991 TL getiri sağlıyor.

- Yüzde 37 faiz oranı: 500.000 lira olan yüzde 37 mevduat faiz oranı ile 32 gün sonrası kar 15.000 408 TL.

Vatandaşlar birikim hesabı açmak istiyorsa bankaların sunmuş oldukları faiz oranlarına dikkat etmeli ve mümkün olan en iyi getiriyi de elde etmeye çalışmalıdır. Birikim hesabı, birikimlerini değerlendirmek ve yatırım yapmak isteyenlere yönelik güvenilir ve kolay yatırım aracıdır. Fakat, yatırım yapmadan önce faiz oranlarını ve vadeleri araştırmak önemlidir.