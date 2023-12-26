Para transferi yapanlara duyuruldu! Tam 50.000 TL oldu: TCMB'den flaş karar
Merkez Bankası'ndan şaşırtan karar! Limit 50 bin TL oldu! Tüm detaylar haberimizde.
Merkez Bankası yeni üst limitleri duyurdu! Vatandaşlar 50 bin TL gönderebilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MERKEZ BANKASI'NDAN TRANSFER KARARLARI
Dijital kanallar aracılığıyla para transferi yapan vatandaşlar FAST işlemlerini sık sık tercih ediyor. FAST farklı bankalar arasında 7/24 para gönderme işlemlerinin yapılması anlamına geliyor. FAST işlemlerinde üst limit Merkez Bankası tarafından 50 bin TL olarak belirlendi.
Kişi 7/24 50 bin TL'ye kadar olan işlemlerini yapabilecek. Karardan önce üst limit 20 bin TL olarak belirlenmişti ve en son 14 Şubat tarihinde değiştirilmişti. Bankaların FAST limitleri yükseldiğinde para transferi kategorisinde müşterilerine bildirilir. Dijital bankacılık üzerinden para transferi yapan kişiler 50 bin TL'lik FAST limiti yapabiliyor.