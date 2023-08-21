Paralı uygulama kullananlara müjde! Ücretsiz kredi notunu öğrenmek isteyenlerin adresi e-devlet oldu: Sorgulama ekranı…

Vatandaşlar kredi ihtiyaçlarını karşılamak için kredi notlarının kaç puan olduğunu merakla araştırıyor. Artık e-Devlet üstünden ücretsiz öğrenilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET ÜCRETSİZ KREDİ NOTU ÖĞRENME

E-Devlet sistemi üzerinden yeni bir özellik aktif ediliyor. Vatandaşlar kredi notunu öğrenmek için ücretsiz şekilde e-Devlet sistemini kullanabilecek ancak vatandaşlar ücretsiz hizmetten yalnızca ayda bir kere faydalanabilecek. Hizmetten faydalanacak vatandaşlar e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu başvuru bölümünden kredi notlarıyla ilgili raporları görüntüleyebilecek. Başvuru sonrasında vatandaşın talebine 2 saat ile 1 gün arasında cevap verilecek.





Rapor hazırlandıktan sonra vatandaş kısa mesajla bilgilendirilecek. Kısa mesaj içinde raporla ilgili bir link ve şifre gönderilecek. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar yasal takibe alınan, kapalı olan ya da açık borçları ve son 10 senelik banka işlemlerini raporda görüntüleyebilecek. Kredi notu vatandaşların ödeme geçmişleri, kredi ve kredi kartı kullanım oranları, daha önceki kredilerinin vade süresi, toplam borç miktarı, yeni kredi başvuruları ve gelir durumu, sigorta durumu gibi etkenlerle belirleniyor. Yüksek kredi notu olan vatandaşlar borçlarını düzenli ödedikleri için diledikleri zaman bankalardan rahatlıkla ödeme alabiliyor. Ancak kredi notu düşük olan vatandaşlar ödemelerini düzenli yapmadığı için bankalarla sorun yaşıyorlar. Kredi notu düşük olan vatandaşlar ödemelerini düzenli ve zamanında yapabilir, kredi kullanım oranlarını azaltabilir, mevcut ödemelerini tamamen kapatabilir ve yeni kredi başvurularını kredi notları düzene girene kadar azaltabilir.