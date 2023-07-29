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Parası olan bunu duyunca döviz bürosuna koşacak! Dolar 13 TL birden... Hızlı olan kazanır

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Parası olan bunu duyunca döviz bürosuna koşacak! Dolar 13 TL birden... Hızlı olan kazanır
Dolar uzmanı Selçuk Geçer'den çarpıcı uyarılar! Ekonomist Selçuk Geçer, doların baskı altında tutulmasının sürdürülemeyeceğini vurgulayarak, kurun o rakamın üzerine çıkacağını kesin gözüyle görüyor. İşte o rakam...

Ekonomist ve dolar uzmanı Selçuk Geçer'in son açıklamaları gündemi etkilemeye devam ediyor. Geçer, doların uzun süredir baskı altında tutulduğunu ve belirli bir seviyede kaldığını ancak bu baskının artık devam edemeyeceğini ifade etti. 

DOLAR 40 TL'YE ÇIKACAK

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Analizlerine göre, doların 40 TL üzerine çıkacağı kesinleşmiş gibi görünüyor.

Geçer, akaryakıt zamlarının bütçe açıklarını kapatmak için yapıldığını vurguladı ve farklı çözüm yollarının bu sorunu çözemeyeceğini öne sürdü. Baskılanan dolarla ekonomik başarı elde edilemeyeceği uyarısında bulunan Geçer, Merkez Bankası rezervlerinin çökertileceği konusunda da dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Bu durumda doların yükselmesine hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

Turizmde yaşanan sıkıntılar ve enflasyondaki yükselişin dolar konusunda sorun oluşturduğunu ifade eden Geçer, müdahalelerle doların belli bir seviyede tutulabildiğini ancak bu etkinin sınırlı olduğunu söyledi. Öngörüsüne göre, doların artışı kaçınılmaz olacak ve karaborsa olaylarının artmasına da neden olabileceği uyarısında bulundu.

Geçer'in açıklamaları, ekonomi dünyasında ve döviz piyasalarında dikkatle takip ediliyor. Doların gelecekteki seyri ve ekonomik gelişmeler, büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Ekonomi
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