Parası olanlara o tarih işaret edildi! Altın almak isteyenin gözü kulağı o günde

Altın ve finans piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, 16 Temmuz'dan sonra yatırımcılar için yeni fırsatların ortaya çıkacağını, bu dönemin altın ile döviz piyasaları açısından kritik olacağını söyledi. TL’niz varsa, her yerde altınınız varsa ya da altın borcunuz varsa lütfen bir göz atın. İşte İslam Memiş'in altına ilişkin yorumları ve altın piyasasındaki güncel durum...

İslam Memiş, 16 Temmuz'dan sonra altın piyasasında ve para piyasasında yaşanacak gelişmeler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Uzman isim,daha çok altın ile gümüş piyasalarında yatırım yapmak isteyen veya elinde döviz olan yatırımcılar için önemli bir değerlendirmede bulundu. Bu durum, altın sahibi olan, altın almayı düşünen veya altın borcu olan herkesi etkiliyor. İşte 16 Temmuz sonrası altın ile para piyasalarında yaşanacak başlıca gelişmeler...





ALTIN VE GÜMÜŞ PİYASASI GÜNCEL DURUM

İslam Memiş'e göre ABD'deki enflasyon oranı altın ve gümüş fiyatlarında belirleyici rol oynamaktadır. Memiş, haziran ayını kaçıran yatırımcıların üzülmesine gerek olmadığını, önümüzdeki haftalarda altın ile gümüş satın almak için yeni fırsatların ortaya çıkacağını söyledi. Ayrıca ons altının fiyatının 2.416 dolara yükseldiğini ifade etti.

DÖVİZ PİYASASI MEVCUT DURUM

Dolar kurunun 33,5 TL'ye yükseldiğini, döviz kurunun ise 33 TL'nin üzerinde kalma eğiliminde olduğunu söyleyen İslam Memiş, yeni dolar ve TL alan yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini kaydetti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmeye başlaması bekleniyor, bu da döviz kurlarını etkileyebilir.