Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Parası olanlara o tarih işaret edildi! Altın almak isteyenin gözü kulağı o günde

İslam Memiş'ten çok önemli bir uyarı geldi. 6 Temmuz'dan sonra altın ve döviz yatırımcılarının bir fırsatı olacak. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 16.07.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 13:20
Parası olanlara o tarih işaret edildi! Altın almak isteyenin gözü kulağı o günde

Altın ve finans piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, 16 Temmuz'dan sonra yatırımcılar için yeni fırsatların ortaya çıkacağını, bu dönemin altın ile döviz piyasaları açısından kritik olacağını söyledi. TL’niz varsa, her yerde altınınız varsa ya da altın borcunuz varsa lütfen bir göz atın. İşte İslam Memiş'in altına ilişkin yorumları ve altın piyasasındaki güncel durum...

İslam Memiş, 16 Temmuz'dan sonra altın piyasasında ve para piyasasında yaşanacak gelişmeler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Uzman isim,daha çok altın ile gümüş piyasalarında yatırım yapmak isteyen veya elinde döviz olan yatırımcılar için önemli bir değerlendirmede bulundu. Bu durum, altın sahibi olan, altın almayı düşünen veya altın borcu olan herkesi etkiliyor. İşte 16 Temmuz sonrası altın ile para piyasalarında yaşanacak başlıca gelişmeler...

Parası olanlara o tarih işaret edildi

ALTIN VE GÜMÜŞ PİYASASI GÜNCEL DURUM

İslam Memiş'e göre ABD'deki enflasyon oranı altın ve gümüş fiyatlarında belirleyici rol oynamaktadır. Memiş, haziran ayını kaçıran yatırımcıların üzülmesine gerek olmadığını, önümüzdeki haftalarda altın ile gümüş satın almak için yeni fırsatların ortaya çıkacağını söyledi. Ayrıca ons altının fiyatının 2.416 dolara yükseldiğini ifade etti.

DÖVİZ PİYASASI MEVCUT DURUM

Dolar kurunun 33,5 TL'ye yükseldiğini, döviz kurunun ise 33 TL'nin üzerinde kalma eğiliminde olduğunu söyleyen İslam Memiş, yeni dolar ve TL alan yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini kaydetti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmeye başlaması bekleniyor, bu da döviz kurlarını etkileyebilir.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 47 zam onayı verildi! Bugünden itibaren vatandaşın o keyfi de elinden alınıyor

İş Bankası 3 ilde yeni personellerini arıyor! Üniversite mezunlarına yüksek maaşlı iş fırsatı

Halkbank müşterileri voliyi vurdu! Bunu yapana 5 dakikada 1200 TL geri ödeme

Garanti'den emekliye müjde! Kuruş fazla ödemeden faizsiz kredi verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Dolar kurunda 7 TL'lik oynama geliyor! Dolar biriktirenlere kritik tarih açıklandı

Kamu bankasından dev müjde! Karşılıksız 1200 TL- 1500 TL ödenecek

Parası olanlara o tarih işaret edildi! Altın almak isteyenin gözü kulağı o günde

Halkbank müşterileri voliyi vurdu! Bunu yapana 5 dakikada 1200 TL geri ödeme

Belediyeye 18-55 yaş arası personel alımı! En az ilkokul mezunu olmak yetiyor

Emeklilere bedava fatura ve ulaşım dönemi! O tarihten itibaren tamamen bedava oluyor

Yüzde 47 zam onayı verildi! Bugünden itibaren vatandaşın o keyfi de elinden alınıyor

İş Bankası 3 ilde yeni personellerini arıyor! Üniversite mezunlarına yüksek maaşlı iş fırsatı

Garanti'den emekliye müjde! Kuruş fazla ödemeden faizsiz kredi verilecek

Biber dolmasının lezzetini ikiye katlayan yöntem! Lokantacılar hep bu tüyoyu uyguluyormuş

Sprey mop, çarşaf, ayakkabılık geliyor! ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

ING Bank emekli promosyonunda şov yaptı! Maaşını taşıyan emekliye okkalı ödeme