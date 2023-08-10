Parasını bunlara yatıranlar bir haftada ikiye katladı! İşte en çok kazandıran yatırım araçları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı finansal yatırım ürünlerinin reel getirilerini açıkladı.

TÜFE indirimi, Temmuz ayında BIST100 endeksini %9,22 ile aylık en yüksek reel getiriye ulaştırdı. Bu dönem içerisinde en çok zarar ettiren yatırım araçlarından biri de mevduat faizleri ve devlet tahvili (DİBS) oldu. Yİ-ÜFE indirimi külçe altının %5,23, doların %5,45 ve avronun %7,75 getirisini sağlarken, brüt mevduat faizleri %5,85 ve devlet iç tahvili (DİBS) %9,56 geriledi.

MEVDUAT FAİZİ KAZANDIRMADI





Edini,len bilgilere göre, brüt mevduat faizleri tüketici fiyat endeksi ile iskonto edilirse euro için reel getiri %6,51, külçe altın için %4,02 ve dolar için %4,24'tür. Yüzde 6,93, DİBS yüzde 10. Kayda değer olan altı kayıptı.

Üç aylık incelemede TÜFE'den sonra yüzde 21,47, Yİ-ÜFE'den sonra yüzde 19,18 ile euro reel getirisi en yüksek derecede yatırım aracı oldu. Hesaplamalara göre TÜFE'de %14,93, Yİ-ÜFE'de %16,53 düşüşle DİBS dönemin en çok zarar ettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirme, TÜFE'de yüzde 17,79 ve Yİ-ÜFE'de yüzde 21,4 düşüşle avroyu en yüksek reel getirili emtia olarak belirledi. Söz konusu dönemde TÜFE'de %29,81, Yİ-ÜFE'de %27,67 düşüş kaydeden DİBS, en çok zarar ettiren yatırım aracı olarak kabul edilmektedir.

Finansal yatırım araçları yıllık değerlendirmesinde BİST 100 endeksi, TÜFE indirimi nedeniyle yüzde 77,43, Yİ-ÜFE indirimi nedeniyle yüzde 81,52 ile reel getirisi en yüksek derecede yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile düşürülürse. Yatırım araçlarından külçe dolar bazında yüzde 4,89, avro bazında yüzde 13,58, DİBS yüzde 18,71, brüt mevduat faizi yüzde 19,45 geriledi.

TÜFE düşürüldüğünde külçe dolar bazında %2,53, euro bazında %11,03 reel getiri sağlarken, DİBS %20,54 ve brüt mevduat faizi %21,27 oranında kayıp yaşadı.