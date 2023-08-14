Parasını yatıranlar ikiye katladı! Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları ortaya çıktı!

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Borsa yatırımcılarının yüzü bu hafta güldü. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı yüzde 4.24 kazançla kapattı ve 7.714.38 puana yükseldi. BIST 100 endeksi hafta içinde en az 7.359.49 seviyesine, en yüksek 7.766.12 seviyesine yükseldi. Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi ise yatırımcısına yüzde 6.32 kazanç getirdi ve haftayı 7.230.52 puanla kapattı. Teknoloji Endeksi yüzde 4.30 kazanç ve 8.202.74 puan, Mali Endeks yüzde 5.62 kazanç ve 7.418.53 puan, Sanayi Endeksi yüzde 1.12 kazanç ve 11.754.29 puanla haftayı kapattı.





Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde hisse senetleri arasında Anadolu Grup Holding en çok artan hisse oldu ve yüzde 36.88 kazanç sağladı. Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret yüzde 31.26, Yatırım Menkul Değerler yüzde 27.54 kazanç sağladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise yüzde 1.20 artış gösterdi ve 1.66.48 TL'ye yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 1.17 düşüş yaşayarak 11 bin 49 TL'ye düştü. Dolar yatırımcısı ise yüzde 0.31 kazanç sağladı. Dolar geçtiğimiz haftayı 27.0490 TL'den, Euro ise 29.6530 TL'den haftayı kapattı. İngiliz sterlini de düşüş yaşayan grup arasında yer aldı. Yüzde 0.24 düşüşle 34.4910 TL'ye, İsviçre Frangı da yüzde 0.53 düşüşle 30.9810 TL'ye düştü.