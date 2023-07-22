Paraya ihtiyacı olana tek şartla 12.000 TL kredi çıkıyor! TC kimlik numarasıyla başvuranlar nakit derdini bitiriyor

3 ay ertelemeli olarak sunulacak olan kredi ödemeleri için 12 bin TL verileceği duyuruldu. Başvuru şartlar merak konusu olurken nakit kredi için başvuruların başladığı açıklandı. Uygun faizlerle ödeme yapmak için bankalar, başvuru yapan kişilerin banka şartlarına uygunluk olduğunda hesaplara ödemeler aktarılıyor. İşte ertelemeli sunulan kredi başvuru şartları haberimizde.





AKBANK KREDİ

12 bin TL ödemek için Akbank, şubelerine giderek başvuru işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Banka müşterilerine uygun faizli sunulan krediler için kredi notu başlıca şart olarak belirlendi. Kısa süre içerisinde başvuru yapılabilir. Kısa mesaj ile başvuru yapmak için KREDİ TC KİMLİK NUMARASI ve 6000 yazarak 4425'e göndermek yeterlidir.