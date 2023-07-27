  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Paraya sıkışan emekliler dikkat! Başvurana 11 maaş para müjdesi cüzdanları fulleyecek

Paraya sıkışan emekliler dikkat! Başvurana 11 maaş para müjdesi cüzdanları fulleyecek

Yayınlanma:
Paraya sıkışan emekliler dikkat! Başvurana 11 maaş para müjdesi cüzdanları fulleyecek
Nakit sıkıntısı çeken emeklilere müjdeli haber geldi. 30-31 Temmuz'da hesaplara yatırılacak olan ödemeler için harekete geçildi. Emeklilere özel olarak tasarlanan müjde için tüm detaylar haberimizde. İşte emekli maaşının 11 katı kadar nakit için detaylar...

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, emeklilerin kredi taleplerini gidermek adına özel kredi paketi düzenledi. Banka tarafından bu paketlerin şartları açıklanırken uygun şartlarla beraber nakit ödemelerden faydalanabilirsiniz. Bankanın emeklilere özel kredi paketleri için maaşın bankaya getirilmesi şartına bakılıyor.

emekli kredi

Milyonlarca emekliye özel kredi paketi sunulurken üst limit 200 bin TL'ye kadar çıkartılırken kredilerin taksit üst limitiyle 24 ay vade imkanı verildi. Maaşların taşınması üzerine maaşlarının 10 katına kadar kredi alma şansı sunuldu. İlk maaşlarının alınmasıyla tekrar başvuruda bulunmaları durumunda 11 katına ek kredi alınabilecek. Ziraat Bankası tarafından sunulan bu özel fırsatlar emekliler için önem arz ederken banka üzerinden farklı avantajlar sağlanıyor. 

Ekonomi
Emeklilere ilaç gibi zam haberi! Listedeki kişiler o tarihlerde ek ödemeyi cebine koyacak
Emeklilere ilaç gibi zam haberi! Listedeki kişiler o tarihlerde ek ödemeyi cebine koyacak
Haberi duyan öğrencilerin gözleri parlayacak! Devlet 3000 TL harçlık dağıtıyor
Haberi duyan öğrencilerin gözleri parlayacak! Devlet 3000 TL harçlık dağıtıyor
Borcu olanlara şans kapısı son kez açıldı! 5 gün içinde başvurmayan karalar bağlayacak
Borcu olanlara şans kapısı son kez açıldı! 5 gün içinde başvurmayan karalar bağlayacak
Kırmızı etteki fahiş fiyata çözüm bulundu! Artık kıyma ve kuşbaşı bu fiyata satılacak
Kırmızı etteki fahiş fiyata çözüm bulundu! Artık kıyma ve kuşbaşı bu fiyata satılacak
Şakkadanak Necmettin altın bombasını patlattı! Altın almak isteyenleri vazgeçiren tahmin
Şakkadanak Necmettin altın bombasını patlattı! Altın almak isteyenleri vazgeçiren tahmin
Elinde birikmiş TL'si olanlar dikkat! İslam Memiş 'bunu yapan kazanır' tüyosunu verdi
Elinde birikmiş TL'si olanlar dikkat! İslam Memiş 'bunu yapan kazanır' tüyosunu verdi
Memur ve emeklilerin kalbi pır pır atacak! Maaşlara yüzde 110 zam müjdesini uzman isim duyurdu
Memur ve emeklilerin kalbi pır pır atacak! Maaşlara yüzde 110 zam müjdesini uzman isim duyurdu