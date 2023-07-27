Paraya sıkışan emekliler dikkat! Başvurana 11 maaş para müjdesi cüzdanları fulleyecek

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, emeklilerin kredi taleplerini gidermek adına özel kredi paketi düzenledi. Banka tarafından bu paketlerin şartları açıklanırken uygun şartlarla beraber nakit ödemelerden faydalanabilirsiniz. Bankanın emeklilere özel kredi paketleri için maaşın bankaya getirilmesi şartına bakılıyor.





Milyonlarca emekliye özel kredi paketi sunulurken üst limit 200 bin TL'ye kadar çıkartılırken kredilerin taksit üst limitiyle 24 ay vade imkanı verildi. Maaşların taşınması üzerine maaşlarının 10 katına kadar kredi alma şansı sunuldu. İlk maaşlarının alınmasıyla tekrar başvuruda bulunmaları durumunda 11 katına ek kredi alınabilecek. Ziraat Bankası tarafından sunulan bu özel fırsatlar emekliler için önem arz ederken banka üzerinden farklı avantajlar sağlanıyor.