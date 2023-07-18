Paraya sıkışanlara hızır gibi yetişen kredi! 4 bankadan ortak karar: Tek şartla 39 bin TL kredi verecekler

Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank, müşterilere özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında bankamatik kartı kullanıcılarına hızlı bir şekilde 39.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Başvurunuzun hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve onaylanması sayesinde aynı gün içinde kredi tutarı hesabınıza aktarılıyor. Finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için bu muhteşem fırsattan yararlanabilirsiniz. Hemen başvurarak kolayca kredi sahibi olabilirsiniz. İşte detaylar...





AKBANK, DENİZBANK VE QNB FİNANSBANKTAN MÜŞTERİLER İÇİN ÖZEL KAMPANYA

Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank, müşterilere özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında bankamatik kartı kullanıcılarına hızlı bir şekilde 39.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Başvurunuzun hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve onaylanması sayesinde aynı gün içinde kredi tutarı hesabınıza aktarılıyor. Finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için bu muhteşem fırsattan yararlanabilirsiniz. Kampanya, Akbank tarafından hızlı ve kolay bir kredi başvurusu imkanı sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Sadece 2 dakikada internet bankacılığına giriş yaparak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. İşte ayrıntılar...





Denizbank, "Cebimde Kredi" kampanyasıyla ihtiyaç kredisi almak isteyenlere kolaylık sağlamaktadır. Kredi başvurusunda bulunmak için TC kimlik numarası ve doğum tarihini 32 80 numarasına SMS olarak göndermeniz yeterlidir. QNB Finansbank ise konut kredisi onayını evden çıkmadan almanızı sağlamaktadır. Kredi onayı hakkında bilgi almak için TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz ve 5 dakika içinde cevap alabilirsiniz.

Bu kampanyalardan yararlanmak için ilgili bankaların şubelerine başvurmanız gerekmektedir. QNB Finansbank müşterileri ise internet bankacılığı üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu kampanya, özellikle pandemi döneminde müşterilere kolaylık sağlayarak uzun yolculuklardan kaçınma imkanı sunmaktadır. Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank'ın birlikte gerçekleştirdiği bu kampanya, finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak isteyenler için büyük bir fırsat oluşturmaktadır. Hızlı ve kolay kredi başvurusu imkanı sayesinde banka şubelerine gitme veya uzun süreler beklemek gibi zahmetli işlemlerle uğraşmanıza gerek kalmamaktadır. Bu önemli fırsatı kaçırmayın ve hemen 39.000 TL'ye kadar kredi imkanından yararlanın.