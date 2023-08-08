Paraya sıkışanların imdadına koştu! ING Bank bunu yapanlara 50.000 TL krediyi sabah 09.00'da verecek

Türkiye'nin önde gelen özel finans kuruluşlarından biri olan ING Bankası, müşteri memnuniyetine odaklı hizmetleriyle göz dolduruyor. Hemen ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bireyler için ING, ihtiyaç kredisi kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. Bankanın resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, acil nakit ihtiyacı olanlara anında 50 bin Türk Lirası kredi desteği sunulacak.

Gün geçtikçe yükselen enflasyon döneminde, ihtiyaçlarını hemen karşılamak isteyenler nakit kaynak arayışındalar. Özel finans kuruluşlarının kredi akışını kısıtladığı bu günlerde, ING Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasıyla ön plana çıkıyor. ING, en avantajlı koşullarla kredi kullanma fırsatını sunmanın farklı yollarını sunuyor. ING'nin internet bankacılığı, mobil bankacılık ve fiziki banka şubeleri aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvuruları gerçekleştirilebiliyor.





PEKİ FAİZ ORANLARI NASIL İŞTE TÜM DETAYLAR





Milyonlarca bireysel ve ticari müşteriye hizmet sunan ING, avantajlı faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Bankanın resmi web sitesinde yer alan duyuruya göre, acil nakit ihtiyacı olan müşterilere yüzde 2.69'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi fırsatı sunulacak. ING'de çeşitli kredi seçenekleri bulunmakta olup, düşük aylık taksitlerle borç ödeme kolaylığı sağlanıyor. ING ihtiyaç kredisi kullanıcıları, her bütçeye uygun taksit alternatifleri ile acil nakit gereksinimlerini hızla karşılayabiliyor.

Müşteri memnuniyetini merkezine alan bankacılık hizmetleri sunan ING, ihtiyaç kredisi kampanyasının ayrıntılarını paylaştı. Düşük faiz oranlarıyla nakit destek arayışında olan müşteriler, ING'nin avantajlı faizli kampanyalarını tercih edebiliyorlar. Bankanın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, ING tarafından sunulan 50 bin Türk Lirası ihtiyaç kredisi seçeneği düşük faiz oranı ve 36 ay vade imkanı ile sunulmaktadır. Bu koşullarda kredi kullanan müşterilerin aylık taksit miktarı ise 2.533 Türk Lirası olarak hesaplanıyor.