Parayı duyan kuyruğa giriyor! PTT'den dar gelirlilere 5.705 TL'lik yardım müjdesi

Son aylarda yaşanan erkonomik kriz çok sayıda vatandaşın mağduriyetini artırdı. Bu durumda sosyal yardım ödemeleri ise dar gelirli olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor. Devlet sosyal yardımından özellikle okul çağında çocuğu olan aileler yararlanabilmektedir. Çocukları düzenli olarak okula devam eden ailelere 5.704 TL nakdi yardım sağlanmaktadır.

Son başvuru tarihi Pazartesi!

Ekonomik kriz döneminde çocukların eğitim ile birlikte kırtasiye masrafları aileler için ağır bir yük haline gelmiş, bu nedenle devlet, dar gelirli ihtiyaç sahibi hane halklarını kamu yardımlarıyla desteklemektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan söz konusu destek yardımları, her çocuk için bir hesaba yatırılır ve çocuklu aileler bu sosyal yardımlara başvurabilir ve alabilirler.





SED yardımı almak isteyenler, İl Müdürlükleri'ne ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne doğrudan veya dilekçe ile başvurabilir. Başvuru sürecinde TC kimlik numaranıza ek olarak gerekirse sağlık raporu, öğrenim belgesi gibi diğer belgeleri de talep edilebilir. Ayrıca, istihdam ve eğitim başvurunuzun kanıtı da istenebilir. Başvurular elektronik ortamda da e-Devlet üzerinden yapılabilecektir.

SED yardımı, bilindiği üzere dar gelirli aileler için büyük bir mali yardımdır ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılamaya yardımcı olur. Bu yardım sayesinde aile zor günlerde bile rahat nefes alabilmelidir. PTT ödeme bildirimi, ekonomik kriz döneminde vatandaşlara bir nebze olsun rahatlık veriyor. Başvurularını Pazartesi gününe kadar yapan aileler SED ödemesinden yararlanma imkanına sahip olacak.