Parayı ikiye üçe katlayan yatırım araçları belli oldu! Bu hafta en çok bunlar kazandırdı

Milyonlarca yatırımcının merakla beklediği haftalık veriler açıklandı ve yatırım araçlarının performansı ortaya çıktı. Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi öne çıkan bir performans sergileyerek yüzde 4,24'lük bir kazançla 7.714,38 puan seviyesinden haftayı tamamladı. Hafta boyunca en düşük 7.359,49 puanı gören endeks, en yüksek 7.766,12 puanı da kaydetti.

Borsa İstanbul'un diğer endeksleri de dikkat çeken kazançlar elde etti. Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 6,32'lik bir artışla 7.230,52 puana ulaştı. Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,30 yükselerek 8.202,74 puana çıktı. Mali Endeks yüzde 5,62'lik primle 7.418,53 puana yükselirken, Sanayi Endeksi yüzde 1,12'lik bir değer kazancıyla 11.754,29 puana yükseldi.





Haftanın en kazandıran hisse senetleri arasında ise yüzde 36,88'lik bir artışla Anadolu Grubu Holding öne çıktı. Onu sırasıyla yüzde 31,26 ile Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret ve yüzde 27,54 ile İş Yatırım Menkul Değerler izledi.

Ancak kazanç elde edenlerin yanı sıra bazı hisselerde değer kayıpları da yaşandı. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yüzde 17,24, Aksa Akrilik yüzde 9,50 ve Sasa Polyester yüzde 9,10'luk değer kaybı yaşayan şirketler arasında yer aldı.

Altın ve döviz piyasalarında ise farklı bir tablo görüldü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,20 azalışla 1.666,48 liraya geriledi. Cumhuriyet altını ise yüzde 1,17'lik bir düşüşle 11.049 lira seviyesine indi. Doların satış fiyatı yüzde 0,31 artışla 27,0490 lira, euro ise yüzde 0,18'lik bir azalışla 29,6530 lira olarak belirlendi.

Son olarak, İngiliz sterlini yüzde 0,24'lük bir azalışla 34,4910 liraya düşerken, İsviçre frangı ise yüzde 0,53'lük bir düşüşle 30,8910 lira seviyesinden alıcı buldu.

Yatırımcılar, bu haftaki verileri inceleyerek farklı yatırım araçlarının performansını değerlendirebilirler. Haftalık kazananlar arasında Borsa İstanbul, dolar ve euro öne çıkarken, altın ve bazı dövizlerde değer kayıpları yaşandı. Yatırım kararlarının dikkatli bir şekilde verilmesi önem arz etmektedir.