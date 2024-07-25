Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

Başvurular 16 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak ve 26 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. E-Devlet üzerinden başvurular ise 25 Temmuz 2024 tarihinde son bulacak. Başvuru bedeli 2.000 TL olarak belirlenmiştir ve başvurular T.Halk Bankası AŞ. Bilecik Şubesi'ne yapılacaktır.

KONUT TİPLERİ VE FİYAT DETAYLARI



Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1

Kura Tarihi: 30 Temmuz 2024

Sözleşme İmzalama Tarihleri:

Asil Hak Sahipleri: 05-06 Ağustos 2024



Yedek Hak Sahipleri: 08-09 Ağustos 2024

Konut Satış Fiyatları:

2+1 Konutlar:



Brüt Alan: 85.14 m²



Net Alan: 66.33 m²

Fiyat Aralığı: 1.603.215,33 TL - 1.909.433,27 TL

Peşinat: %25

Taksit Süresi: 120 Ay

Başlangıç Taksidi: 10.020,10 TL - 11.933,96 TL

3+1 Konutlar:

Brüt Alan: 103.3 m²



Net Alan: 82.74 m²

Fiyat Aralığı: 1.928.286,50 TL - 2.311.077,98 TL

Peşinat: %25

Taksit Süresi: 120 Ay

Başlangıç Taksidi: 12.051,79 TL - 14.444,24 TL





SÖZLEŞME İMZALAMA VE TESLİM BİLGİLERİ

Konutların satışında %25 peşinat ve 120 ay vadeli taksitlendirme uygulanacaktır. Peşinat ödemesi, sözleşme imzalama aşamasında yapılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacaktır. İlk dönemsel artış Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecektir.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre artırılacaktır. İlk artış Ocak 2025 tarihinde yapılacaktır. Konut tesliminden itibaren bir yıl sonra haklar, üçüncü şahıslara devredilebilecektir.



Konutların teslimi 36 ay içinde gerçekleştirilecektir. Anahtar teslim tarihinde geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi, taksitlere yayılarak tahsil edilecektir. Ayrıca, teslim tarihinden itibaren bağımsız bölüme ilişkin aidatlar ve ortak alan giderleri her ay ödenecek olup, teslim alınmayan konutlar için de aidat ödemesi yapılacaktır.



ÖNEMLİ KURALLAR VE BELGELER

Başvurular, yalnızca T.C. vatandaşları ve 18 yaşını doldurmuş kişiler tarafından yapılabilir. Başvuru sahiplerinin, kendileri, eşleri veya velayetleri altındaki çocuklarının Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması ve daha önce Toplu Konut İdaresi’nden konut satın almamış olmaları gerekmektedir.

Başvuru süreci boyunca, başvuru sahiplerinden aşağıdaki belgeler istenecektir:



Nüfus Cüzdanı Fotokopisi



İkametgâh İl Müharesi veya Bilecik il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi

Ek belgeler, gerektiğinde başvuru sahiplerinden talep edilecektir. Vekaleten başvuru yapılması durumunda, vekaletname de sunulmalıdır.

Başvuru sahiplerinin konut seçimi ve satış işlemlerine dair detaylı bilgilere Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinden veya T.Halk Bankası AŞ. şubelerinden ulaşılabilir.

