Pasaport almak isteyenlere kötü haber! Pasaport harçlarına dev zam: İşte yeni fiyatlar

8 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek olan harç tutarları, Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Harçlar Kanunu Genel Tebliği" ile çeşitli hizmetler için alınacak harç tutarları belirlendi. Bu tebliğ kapsamında, yargı sistemi, noterlik işlemleri, vergi yargısı, tapu ve kadastro hizmetleri, konsolosluk işlemleri, pasaport ve ikamet tezkeresi başvuruları, çalışma izni alımı, vize başvuruları, gemi ve liman işlemleri, imtiyazname, ruhsatname ve diploma gibi birçok önemli alanda harçlar yeniden düzenlendi.

Bu düzenlemelerle birlikte, vatandaşların belirli hizmetlerden yararlanırken ödeyecekleri harç tutarları netleşti. Örneğin, yargı sürecinde mahkeme başvurma harçları belirli bir aralıkta uygulanacak ve işlem türüne bağlı olarak değişiklik gösterecek. Aynı şekilde, noter harçları da işlem türüne göre farklı miktarlarda olacak. Vergi yargısı, tapu ve kadastro işlemleri, konsolosluk hizmetleri, pasaport ve ikamet tezkeresi başvuruları gibi alanlarda da harç tutarları belirlendi. Çalışma izni ve vize başvuruları da yeni tarifelere göre harç ödemesini gerektirecek. Tüm bu düzenlemelerle birlikte, vatandaşlar resmi kaynaklardan güncel bilgilere ulaşarak, hizmetlerini planlama ve mali açıdan hazırlıklı olma imkanına sahip olacaklar.

YENİ PASAPORT HARÇLARI





Pasaport harçları da bu kararla birlikte belirlendi. Buna göre, 6 aya kadar süreli pasaportlar için 1034,55 lira, 1 yıl süreli olanlar için 1512,45 lira, 2 yıl süreli olanlar için 2 bin 469,15 lira, 3 yıl süreliler için 3 bin 507,75 lira ve 3 yıldan daha uzun süreli olanlar için 4 bin 943,25 lira harç ödenecek.

Giriş vize harçları da belirlenen yeni tarifelere göre tek giriş için 3 bin 546,3 lira, müteaddit giriş için 11 bin 578,05 lira olarak belirlendi. Transit vize tutarları ise tek transit için 3 bin 456,3 lira, çift transit için 6 bin 934,95 lira olarak alınacak.

Yabancılara verilecek çalışma izin belgeleri için de yeni tarifeler belirlendi. 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olan çalışma izin belgeleri için 4 bin 635,3 lira, süresiz ve bağımsız çalışma izin belgeleri için ise 46 bin 371,75 lira harç ödenecek.

Ayrıca, mahkeme başvurma harcı 123,6 lira ile 2 bin 220,6 lira arasında değişen tutarlarda uygulanacak. İcraya başvurma harcı ise 269,85 lira, maktu iflas harcı ise 444,6 lira olarak belirlendi.

Ticari işletmeler için kayıt ve tescil harçları 388,2 lira ile 13 bin 32 lira arasında değişen tutarlarda uygulanacak. Maktu noter harçları ise 13,95 lira ile 2 bin 881,8 lira arasında değişen tutarlarda alınacak.

Tapu işlemlerinde ise yapılan işlemin türüne göre binde 2,27 ile binde 1593,9 arasında değişen harç oranları uygulanacak.

Bu kararla birlikte hizmetlerden alınacak harç tutarları netleşti ve vatandaşların bu yeni tarifelere göre işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekecek. Harçlardaki bu değişiklikler, ilgili hizmetleri kullanacak olan vatandaşlar için maddi açıdan etkileyici bir durum olabilir. Güncel bilgilere ulaşmak ve işlemlerini planlamak için resmi kaynaklardan takip edilmesi önem taşıyor.

Bu harç tarifelerinin belirlenmesiyle birlikte, vatandaşların resmi kaynaklardan güncel bilgilere ulaşmaları ve işlemlerini doğru şekilde planlamaları önemlidir. Harçlardaki değişiklikler, vatandaşların mali açıdan etkileyici bir durum olabileceği için dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Aynı zamanda, hizmetlerden yararlanacak olan vatandaşların, harç ödemelerini zamanında yapmaları ve işlemlerini düzgün bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Bu şekilde, hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmak ve herhangi bir aksaklık yaşamamak mümkün olacaktır.