Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Penta Teknoloji'nin 2023 Yılı İlk Yarısında Cirosu 10.8 Milyar Liraya Ulaştı

Penta Teknoloji yılın ilk yarısında 10.8 milyar lira ciro elde etti, büyüme strategileriyle istikrarlı bir büyüme sürdürdü.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 19:41
Penta Teknoloji'nin 2023 Yılı İlk Yarısında Cirosu 10.8 Milyar Liraya Ulaştı

Penta Teknoloji'nin İlk Altı Aylık Başarısı

Penta Teknoloji, 2023 yılının ilk yarısında konsolide cirosunu 10.8 milyar lira olarak açıkladı. Bu rakam, önceki yılın aynı dönemine göre %50'lik bir artış gösterdi.

Konsolide Ciroda Rekor Artış

Şirketin yılın ikinci çeyreğindeki performansı da dikkat çekti. İlk altı aylık brüt karı, %45 artışla 764 milyon liraya ulaştı. Ayrıca, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) %14 artışla 420 milyon liraya yükseldi.

Fatih Erünsal'dan Açıklama

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin büyüme stratejilerine dair şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Paydaşların Mutluluğu" vizyonunu benimsedik ve bu vizyonla büyümeye devam ediyoruz. İş ortaklarımızla birlikte projeler geliştiriyor, dijital dönüşüm yatırımlarımızla rekabetçi pozisyonumuzu koruyoruz.

Pazar ve Ürün Çeşitliliği Hedefi

Erünsal, Penta'nın pazarda en zengin ürün çeşitliliğine sahip olma hedefi doğrultusunda hızla ilerlediğini belirtti. Şirketin büyüme motoru olan katma değerli hizmetleri ile pazar payını arttırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Dijitalleşme ve Teknolojik Gelişim Hedefleri

Erünsal ayrıca, Penta Teknoloji'nin Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişimini ve dijitalleşmesini desteklemek amacıyla, iş ortaklarıyla birlikte daha birçok başarıya imza atmayı hedeflediğini vurguladı.

Penta Teknoloji'nin yılın ilk yarısındaki konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde...

Penta Teknoloji'nin yılın ilk yarısındaki konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 10,8 milyar lira oldu. Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak