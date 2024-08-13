Penta Teknoloji'nin 2023 Yılı İlk Yarısında Cirosu 10.8 Milyar Liraya Ulaştı

Penta Teknoloji'nin İlk Altı Aylık Başarısı

Penta Teknoloji, 2023 yılının ilk yarısında konsolide cirosunu 10.8 milyar lira olarak açıkladı. Bu rakam, önceki yılın aynı dönemine göre %50'lik bir artış gösterdi.

Konsolide Ciroda Rekor Artış

Şirketin yılın ikinci çeyreğindeki performansı da dikkat çekti. İlk altı aylık brüt karı, %45 artışla 764 milyon liraya ulaştı. Ayrıca, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) %14 artışla 420 milyon liraya yükseldi.

Fatih Erünsal'dan Açıklama

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin büyüme stratejilerine dair şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Paydaşların Mutluluğu" vizyonunu benimsedik ve bu vizyonla büyümeye devam ediyoruz. İş ortaklarımızla birlikte projeler geliştiriyor, dijital dönüşüm yatırımlarımızla rekabetçi pozisyonumuzu koruyoruz.

Pazar ve Ürün Çeşitliliği Hedefi

Erünsal, Penta'nın pazarda en zengin ürün çeşitliliğine sahip olma hedefi doğrultusunda hızla ilerlediğini belirtti. Şirketin büyüme motoru olan katma değerli hizmetleri ile pazar payını arttırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Dijitalleşme ve Teknolojik Gelişim Hedefleri

Erünsal ayrıca, Penta Teknoloji'nin Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişimini ve dijitalleşmesini desteklemek amacıyla, iş ortaklarıyla birlikte daha birçok başarıya imza atmayı hedeflediğini vurguladı.

Penta Teknoloji'nin yılın ilk yarısındaki konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 10,8 milyar lira oldu. Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, açıklamalarda bulundu.