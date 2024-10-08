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PepsiCo'nun Üçüncü Çeyrek Geliri %0,6 Düştü

PepsiCo, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde gelirlerinde %0,6 düşüş kaydetti. Gelir 23,31 milyar dolara geriledi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 17:10
PepsiCo'nun Üçüncü Çeyrek Geliri %0,6 Düştü

PepsiCo'nun Üçüncü Çeyrek Raporu Açıklandı

ABD merkezli ünlü gıda ve içecek devi PepsiCo, 2024 yılının üçüncü çeyrek finansal verilerini açıkladı. Şirketin geliri, önceki yılın aynı dönemine göre %0,6 oranında düşerek 23,31 milyar dolar oldu.

Piyasa Beklentilerinin Altında Kaldı

Analistlerin beklentisi, PepsiCo’nun gelirinin 23,8 milyar dolar seviyesinde olacağı yönündeydi. Ancak, 2023 üçüncü çeyrek gelirinin 23,45 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde, bu sonuç beklentilerin gerisinde kaldı.

Bölgelere Göre Gelir Dağılımı

Şirketin gelirinde, Avrupa dışındaki bölgelerde genel bir düşüş yaşandı. Avrupa'da %7 oranında artış gözlenirken, Afrikanın yanı sıra Orta Doğu ve Güney Asya'da %4, Asya Pasifik, Avustralya, Yeni Zelanda ve Çin bölgesinde %2, Latin Amerika'da ise %5 azalma yaşandı.

Kuzey Amerika Performansı

Kuzey Amerika pazarında atıştırmalık kategorisinde Frito-Lay’in geliri %1 düşerken, Quaker Foods’un geliri %13 oranında azaldı. Bununla birlikte, PepsiCo’nun toplam yiyecek ve içecek hacmi de %2'lik bir azalma gösterdi.

Net Kar ve Hisse Başına Kar

PepsiCo'nun net karı geçen yılın bu dönemiyle kıyaslandığında yaklaşık %5 azalışla 2,9 milyar dolara geriledi. Geçen yılki karı ise 3,1 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Hisse başına kar ise 2,24 dolardan 2,13 dolara düştü.

Gelecek Beklentileri

Şirket, 2024 yılı gelir tahminlerini revize ederek, organik gelir artışını %4 beklerken, şimdi daha düşük tek haneli bir artış öngörüyor.

CEO'dan Açıklama

Ramon Laguarta, yaptığı değerlendirmede, Kuzey Amerika’daki zayıf performans, ürün geri çağırmaları ve uluslararası pazarlardaki artan jeopolitik gerginliklerin etkilerine rağmen, PepsiCo’nun üçüncü çeyrekte dirençli bir duruş sergilediğini belirtti.

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