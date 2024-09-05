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Perakende Sektörü YZB Konferansı ve Fuarı'nda Buluşacak

YZB Konferansı, perakende sektörünü 11-12 Eylül'de İstanbul'da buluşturacak, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konuları ön planda.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:19
Perakende Sektörü YZB Konferansı ve Fuarı'nda Buluşacak

YZB Konferansı ve Fuarı Hakkında

Perakende sektörünün önemli simalarından bir araya geleceği Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) Konferansı ve Fuarı, 11-12 Eylül tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.

Etkinlik Detayları

Bu yıl 15. kez gerçekleştirilecek olan organizasyonun odak noktası, dijital ve fiziksel ticaretin birleşim noktasındaki "fijital ticaret" kavramı olacak. Etkinlik, perakende sektörünün geleceği üzerine çeşitli konuları ele almayı ve üst düzey panellerle katılımcılara geniş bir perspektif sunmayı hedefliyor.

Önemli Konuşmalar ve Sunumlar

Etkinlik süresince dijitalleşme, tüketici davranışları değişimleri, sürdürülebilirlik ve markalaşma gibi konularda sektörün önde gelen isimlerinin sunumları gerçekleştirilecek.

TPF Başkanı Ömer Düzgün'ün Açıklamaları

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, YZB 2024’ün perakende sektörünün tüm bileşenleri için büyük bir buluşma olacağını belirtti. Düzgün, “YZB 2024, ortak aklın oluşması adına önemli fırsatlar sunacak. Bu yıl sektörün beklentilerini karşılamayı ve gelecek vizyonumuzu birlikte şekillendirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

İş Birlikleri ve Fırsatlar

Düzgün ayrıca, YZB'nin sektörel işbirliklerine ev sahipliği yapacağının altını çizerek, katılımcılara iş gelişimi ve yeni işbirlikleri kurma fırsatları sunacağını ifade etti. YZB 2024, perakende dinamiklerini yeniden değerlendirmek ve paydaşlarla güçlü bağlantılar kurmak için büyük fırsatlar barındırıyor.

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