Perakende Zirvesi 2025 10-11 Eylül'de Haliç'te — Ömer Düzgün: 'Sektörün Ortak Sesi Olacağız'

Perakende Zirvesi 2025 Haliç Kongre ve Fuar Merkezi'nde

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, 10-11 Eylül’de düzenlenecek Perakende Zirvesi 2025e ilişkin yaptığı açıklamada, etkinliğin sektörün ortak gündemini şekillendireceğini belirtti.

Bu yıl zirve, geçen 15 yıl boyunca "Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB)" adıyla düzenlenen etkinliğin kapsam ve içeriğinin genişletilmesiyle Haliç Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek.

Zirvenin gündemi ve kapsamı

TPF öncülüğünde gerçekleştirilecek zirvede; gıda perakendesinde yeni trendler, sürdürülebilirlik, istihdam, teknoloji, tüketici davranışları ve Perakende Yasası'na ilişkin düzenleme ihtiyaçları masaya yatırılacak. Ayrıca yerel perakendecilerin yaşadığı sorunlar, mağaza açılışlarındaki düzensizlikler, private label (özel markalı) ürünler, düşük gramajlı ürünler, çalışma saatleri gibi konular ele alınacak.

Zirvenin gündem başlıkları arasında iklim değişikliği, teknolojik dönüşüm, lojistikte verimlilik ve yerel üretimin desteklenmesi de yer alıyor.

Katılımcılar, paneller ve sergiler

Perakende Zirvesi 2025, perakende temsilcilerini bir araya getirerek sektörün geleceğine ışık tutacak. Katılımcı ve sponsor firmalar, market raflarında yer alacak ürünlerini sergilerken sektörün önde gelen isimleri paneller ve oturumlarla fikirlerini paylaşacak.

Ömer Düzgün'ün değerlendirmeleri

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, gıda perakendesinin toplumun en hassas alanlarından biri olduğuna dikkati çekerek, enflasyonla mücadelede sadece fiyat denetimlerine değil, üretimden tüketime tüm zinciri içine alan kalıcı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Düzgün, "Tedarik süreçlerinin şeffaflaştırılması, lojistikte verimliliğin artırılması, kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve haksız rekabetin ortadan kaldırılması, tüketiciye doğrudan yansıyacak önlemlerdir. Ayrıca gramaj oyunları ve aldatıcı fiyat uygulamalarına karşı yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerekiyor. Biz yerel zincirler olarak hem üreticinin emeğini hem de vatandaşın sofrasını koruyacak adımların destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Düzgün, perakende sektörünün ortak hareket etmesinin enflasyonla mücadelede önemli katkı sağlayacağını belirterek, zirvede konuşulacak önerilerin ülke ekonomisinin istikrarı ve vatandaşların refahı için değerli olacağı görüşünü paylaştı.

Düzgün ayrıca, "Bu yıl Perakende Zirvesi adıyla daha geniş kapsamlı bir açılım yapıyoruz. Sektörümüzün ortak sesi olmayı hedefliyoruz. Burada ortaya konacak fikirler ve alınacak kararlar, üreticilerimizden tedarikçilerimize, perakendecilerimizden tüketicilerimize kadar herkese dokunacak. Rekabeti mağaza sayılarıyla değil, sunduğumuz değerlerle yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Zirvenin içerik ve kapsamının genişletildiğini vurgulayan Düzgün, "Yeni dönemde masanın tüm tarafları elini taşın altına koymalı. Yereller olarak biz rekabete karşı değiliz, haksız rekabete karşıyız. Çalışanlarımızın gelişimi için, tüketicilerimizin ise güvenli ve adil alışveriş yapabilmesi için düzenlemelere ihtiyaç var. Birlik olma, tek yürek hareket etme zamanı." ifadelerini kullandı.