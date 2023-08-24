Peş peşe gelen zamlar fiyatları patlattı! Ankara, İstanbul, Gaziantep, Adana, İzmir inşaat demiri fiyatları

Demir fiyatlarında yaşanan artışlar dikkatleri çekerken bu görevi üstlenen firmalar tarafından listesi yapıldı. Son dönemlerden her sektör de artışlar yaşanırken 1 ton demir inşaat demir fiyatları artışa gidildi. Ağustos 2023 güncel demir rakamları haberimizde yer almaktadır.

GAZİANTEP DEMİR FİYATLARI

8 mm inşaat demiri: 19.600 TL

10 mm inşaat demiri: 19.500 TL

12 - 32 mm inşaat demiri: 19.000 TL





ANKARA DEMİR FİYATLARI

8 mm inşaat demiri: 19.400 TL

10 mm inşaat demiri: 19.400 TL

12 - 32 mm inşaat demiri: 18.900 TL

İSTANBUL DEMİR FİYATLARI

8 mm inşaat demiri: 20.150 TL

10 mm inşaat demiri: 19.950 TL

12 - 32 mm inşaat demiri: 19.450 TL

KARABÜK DEMİR FİYATLARI

8 mm inşaat demiri: 19.300 TL

10 mm inşaat demiri: 19.300 TL

12 - 32 mm inşaat demiri: 18.800 TL