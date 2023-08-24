Peş peşe gelen zamlar fiyatları patlattı! Ankara, İstanbul, Gaziantep, Adana, İzmir inşaat demiri fiyatları
Yayınlanma:
İnşaat sektörü üzerinden gelen zam haberleri sorasında demir fiyatları alıp başını gitti. 1 ton inşaat demir fiyatları güncellenirken Ankara, İstanbul, İzmir, Adana demir fiyatları açıklandı. İşte yeni rakamlar...
Demir fiyatlarında yaşanan artışlar dikkatleri çekerken bu görevi üstlenen firmalar tarafından listesi yapıldı. Son dönemlerden her sektör de artışlar yaşanırken 1 ton demir inşaat demir fiyatları artışa gidildi. Ağustos 2023 güncel demir rakamları haberimizde yer almaktadır.
GAZİANTEP DEMİR FİYATLARI
8 mm inşaat demiri: 19.600 TL
10 mm inşaat demiri: 19.500 TL
12 - 32 mm inşaat demiri: 19.000 TL
ANKARA DEMİR FİYATLARI
8 mm inşaat demiri: 19.400 TL
10 mm inşaat demiri: 19.400 TL
12 - 32 mm inşaat demiri: 18.900 TL
İSTANBUL DEMİR FİYATLARI
8 mm inşaat demiri: 20.150 TL
10 mm inşaat demiri: 19.950 TL
12 - 32 mm inşaat demiri: 19.450 TL
KARABÜK DEMİR FİYATLARI
8 mm inşaat demiri: 19.300 TL
10 mm inşaat demiri: 19.300 TL
12 - 32 mm inşaat demiri: 18.800 TL
Ekonomi