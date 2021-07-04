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Peşinatsız konut kredisi için QNB Finansbank kampanyasını duyurdu!

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza yeni bir fırsat QNB Finansbank tarafından sunuldu. QNB Finansbank peşinatsız kredi kampanyası ile müşterilerine ev alma şansı sunacak. Kredinin detaylarını sizler için derledik. İşte ayrıntılar.

04 Temmuz 2021 Pazar 15:01
Peşinatsız konut kredisi için QNB Finansbank kampanyasını duyurdu!
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QNB Finansbank yeni bir konut kredisi kampanyası ile vatandaşlarımızın karşısına çıktı. Exper değerenin yüzde sekseni kadar kredi kullandıracak olan banka krediyi ise 180 ay vadeli olarak kullandıracak.


Pandemi döneminde zor günler geçiren vatandaşlarımız yeni kredi kampanyaları araştırmaya başladı. Vatandaşlarımızın ödeme koşullarına uygun olarak kapmanya yapan bakanlık vadeyi uzun ve eksper değerini yüksek tutarak avantajlı bir kampanya düzenledi. 

Kredi de faiz 1.69 olarak gerçekleşecek. Öneğin 300. 000 TL kredi kullanırsanız aylık taksitlerinin Beş Bin lirayı geçecek.Yapılan açıklamada peşinatsız yüzde 100 peşinatsız konut kredisi için faiz oranları ve kredi tahsis ücreti yüzde 0,5 kredi tahsis ücreti ve yüzde 1,51 faiz oranının uygulandığı belirtildi.


Son Güncelleme: 04.07.2021 15:01
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Anahtar Kelimeler:
QNB FinansbankKonut Kredisi
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