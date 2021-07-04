Peşinatsız konut kredisi için QNB Finansbank kampanyasını duyurdu!

QNB Finansbank yeni bir konut kredisi kampanyası ile vatandaşlarımızın karşısına çıktı. Exper değerenin yüzde sekseni kadar kredi kullandıracak olan banka krediyi ise 180 ay vadeli olarak kullandıracak.

Pandemi döneminde zor günler geçiren vatandaşlarımız yeni kredi kampanyaları araştırmaya başladı. Vatandaşlarımızın ödeme koşullarına uygun olarak kapmanya yapan bakanlık vadeyi uzun ve eksper değerini yüksek tutarak avantajlı bir kampanya düzenledi.

Kredi de faiz 1.69 olarak gerçekleşecek. Öneğin 300. 000 TL kredi kullanırsanız aylık taksitlerinin Beş Bin lirayı geçecek.Yapılan açıklamada peşinatsız yüzde 100 peşinatsız konut kredisi için faiz oranları ve kredi tahsis ücreti yüzde 0,5 kredi tahsis ücreti ve yüzde 1,51 faiz oranının uygulandığı belirtildi.