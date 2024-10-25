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Petrol Fiyatlarında Dalgalanma: Brent 74,33 Dolar

Brent petrol varil fiyatı, en son 74,33 dolara yükseldi. Jeopolitik gelişmeler ve ekonomik verilere bağlı olarak dalgalanmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:04
Petrol Fiyatlarında Dalgalanma: Brent 74,33 Dolar

Petrol Fiyatları Dalgalanıyor

Brent petrol varil fiyatı, uluslararası piyasalarda şu anda 74,33 dolar seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün fiyat 76,11 dolara kadar yükselmiş olsa da, günü 74,27 dolar ile kapatmıştı. Bugün, saat 09.43 itibarıyla kapanış fiyatına göre yüzde 0,1 artış göstererek 74,33 dolara ulaştı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 70,39 dolar olarak belirlendi.

Jeopolitik Gelişmeler Etkili Oluyor

Petrol fiyatlarındaki artış, özellikle İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İran'a gerçekleştirecekleri olası bir saldırıya yönelik planları onayladığına dair açıklamaların ardından gözlemlendi. Bu açıklamalar, piyasa oyuncularının arz endişelerini arttırarak fiyatların yukarı yönlü hareketlenmesine sebep oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Gallant ve Halevi'nin onayladığı saldırı için hükümetin kesin bir tarih belirlemesi gerektiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasının ardından bir İsrailli yetkili, saldırının ertelendiği yönündeki iddiaları yalanladı ve uygun zamanın seçileceği ifade edildi.

Amerikan Ekonomisi ve Faiz Politikaları

ABD'de ekonomik aktivitelerin arttığına işaret eden yeni veriler, enflasyonun Federal Rezerv'in (Fed) hedeflediği seviyeye ulaşmasının zaman alacağına dair endişeleri güçlendirerek petrol fiyatlarını etkiliyor. Ülkede, 19 Ekim'de sona eren haftada, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 227 bin olarak kaydedildi ve bu rakam piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Bu veriler, ABD'de iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterse de, enflasyonun düşüşe geçmeyeceği varsayımıyla Fed'in gelecek toplantılarında agresif faiz indirimine gitmeyeceği düşünülüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, bankanın gelecek ay politika faizinde 25 baz puan bir düşüş yapacağına kesin gözüyle bakıyor.

Öte yandan, ABD Dolar Endeksi de 104,11 seviyesine çıkarak yüzde 0,5 oranında yükseliş gösterdi. Brent petrol için teknik olarak, 80,09 doları direnç, 71,07 doları ise destek seviyesi olarak izleniyor.

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