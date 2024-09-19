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Petrol Ofisi'nin BP Petrolleri ve BP Turkey'i Devralmasına Koşullu İzin

Rekabet Kurulu, Petrol Ofisi'nin BP Petrolleri ve BP Turkey devralımına şartlı onay verdi, 115 istasyon elden çıkarılacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:06
Petrol Ofisi'nin BP Petrolleri ve BP Turkey'i Devralmasına Koşullu İzin

Rekabet Kurulundan Koşullu İzin

Rekabet Kurulu, Petrol Ofisi'nin BP Petrolleri AŞ ve BP Turkey Refining Limited Şirketi'nin tüm hisselerinin devralınması için koşullu izin verdi. Bu karar, şirketin sunduğu taahhüt metni doğrultusunda alındı.

Açıklamalara Göre Taahhütler Yeterli Bulundu

Rekabet Kurulu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgiler, Petrol Ofisi'nin büyük çoğunluğunu iki yıl içinde elden çıkarması gereken 115 akaryakıt istasyonu ile rekabetçi endişeleri gidermek için yeterli taahhütlerde bulunduğunu gösteriyor.

Coğrafi Alan Analizleri Yapıldı

Açıklamalarda, akaryakıt sektörü ile ilgili tüm aşamaların incelendiğine dikkat çekildi. Rekabet Kurulu, sektördeki yoğunlaşmanın etkilerini analiz etmek amacıyla 'yakalama alanları' adını verdikleri mikro pazarları göz önünde bulundurarak çalışmalar gerçekleştirdi. 12 bin 500 akaryakıt istasyonu ve 10 bin 500'den fazla otogaz-LPG bayisinin koordinatları tespit edildi.

Rekabetçi Endişelerin Tespiti

İlgili coğrafi alanlarda perakende benzin, motorin ve otogaz-LPG piyasalarında yapılan analiz neticesinde, 61 coğrafi alanda birleşik teşebbüsün pazar gücü ile rekabetçi endişeler doğabileceği saptandı. Bu analiz, Avrupa Komisyonu içtihatları ve sektör paydaşlarının görüşlerine dayanarak yapıldı.

Taahhüt ve Kapsamı

Petrol Ofisi'nin, izin verilmesinden sonraki süreçte 115 akaryakıt istasyonunu elden çıkarmayı taahhüt ettiği belirtildi. Ayrıca, mevcut kiralama sözleşmelerinin sona erdirilmeyeceği, gaz yağı dağıtımının da 606 ton ile sınırlandırılacağı ifade edildi. Taahhütlerin uygulama sonuçları, 6 aylık periyotlarla Kurul'a raporlanacak.

Sonuç

Rekabet Kurulu, Petrol Ofisi'nin BP Petrolleri ve BP Turkey'i devralmasına verdiği koşullu izin ile sektördeki rekabetin ve tüketicilerin korunmasını amaçlıyor.

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