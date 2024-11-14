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Petrol ve Gaz Sektörünün Yetersiz Metan Taahhütleri İklim Krizini Derinleştiriyor

Petrol ve gaz üreticilerinin yetersiz metan emisyon taahhütleri, iklim krizini daha da derinleştiriyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 08:31
Petrol ve Gaz Sektörünün Yetersiz Metan Taahhütleri İklim Krizini Derinleştiriyor

Petrol ve Gaz Sektörünün Metan Taahhütleri İncelendi

Londra merkezli finansal düşünce kuruluşu Carbon Tracker, dünyanın en büyük 30 petrol ve gaz üreticisinin sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütlerini değerlendirdiği “Mutlak Etki 2024” raporunu yayımladı. Bu rapora göre, sektörün metan emisyonlarını azaltma taahhüdü üst üste ikinci yıl durağanlığını sürdürüyor.

Metan Emisyonları İçin Yetersiz Hedefler

Petrol ve gaz şirketleri, 2030 yılı itibarıyla metan emisyonlarını "sıfıra yakın" seviyelere indirme planlarını açıklamış olsa da, hiçbir şirket tüm iş faaliyetlerine ilişkin metan emisyonlarını kapsayan hedefler belirlememiştir. Bu durum, petrol ve gaz sektörü için ciddi bir sorunu da beraberinde getiriyor.

İklim Krizinin Derinleşmesi

Richard Collett-White, Carbon Tracker Petrol ve Gaz Analisti, rapora ilişkin değerlendirmesinde, petrol ve gaz üreticilerinin tüm operasyonlarından kaynaklanan metan emisyonlarını azaltmak için yeterli politikalar geliştirmediğini vurguladı. Ayrıca, bu çözümlerin en kolay uygulanabilir ve etkisi yüksek olanlar arasında bulunduğunu belirtti. Collett-White, şirketlerin emisyonları doğrudan ölçmek yerine tahminlere dayanarak ilerlediğini ifade ederek, bu durumu eleştirdi.

Paris Anlaşması ile Uyuşmazlık

Raporda, petrol ve gaz şirketlerinin politikalarının, Paris Anlaşması kapsamında belirlenen küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutma hedefiyle uyumlu olmadığı kaydedildi. Bu durum, iklim eylemlerinin etkisiz kalmasına sebep oluyor ve bazı şirketlerin eylemsizlik göstermesi, iklim krizini daha da derinleştiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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