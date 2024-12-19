Philadelphia Fed İmalat Endeksi Aralık'ta Eksi Değerler Kaydetti

Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nde Düşüş

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, aralık ayında eksi 16,4 değerine gerileyerek imalat sektöründeki daralmayı gözler önüne serdi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Philadelphia Şubesi, bu kritik verilere dair anket sonuçlarını paylaştı.

Sonuçlar ve Piyasa Beklentileri

Açıklanan verilere göre, endeks aralıkta eksi 5,5'ten eksi 16,4'e düşüş gösterdi. Bu, Nisan 2023'ten bu yana en düşük seviye olarak kaydedilirken, piyasa beklentisi ise bu dönemde 2,9 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Yeni Sipariş ve Sevkiyat Endekslerindeki Değişimler

Yeni sipariş endeksi, aralıkta 13 puan azalarak eksi 4,3'e gerilerken, sevkiyat endeksi de 6 puan düşüşle eksi 1,9 değerine indi. Ayrıca, istihdam endeksi bu dönemde 8,6'dan 6,6'ya geriledi.

Sektördeki Büyüme ve Daralma

Üretim sektörüne dair değerlendirmeler yapmak için kullanılan imalat endeksleri, sıfırın üzerinde değer aldığında büyümeyi, sıfırın altında değer aldığında ise daralmayı işaret ediyor.