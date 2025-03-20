Philadelphia Fed İmalat Endeksi Martta Beklentileri Aştı

Mart ayında Philadelphia Fed İmalat Endeksi 12,5 değerine düştü; ancak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:41
Philadelphia Fed İmalat Endeksi Martta Beklentileri Aştı

Philadelphia Fed İmalat Endeksi Mart Ayında Beklentileri Aştı

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, mart ayında 12,5 değerine düşmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia şubesi, mart ayına dair imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre endeks, önceki değer olan 18,1'den 12,5'e düştü. Ancak piyasa beklentisi, bu dönemde endeksin 8,8 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Mart ayı itibarıyla yeni sipariş endeksi 13 puan azalışla 8,7'ye, sevkiyat endeksi ise 24 puan düşerek 2'ye geriledi. Ancak, istihdam endeksi 5,3 seviyesinden 19,7'ye çıkarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Üretim sektöründeki görünümü yansıtan imalat endeksleri sıfırın üzerinde değer alıyorsa bu, sektörde büyüme işareti olarak değerlendirilirken; sıfırın altında değer alması, daralmaya işaret ediyor.

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