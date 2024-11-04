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Piyasalarda Gün Ortası Analizi

İstanbul'da döviz ve hisse senedi piyasalarında gün ortası durumu. Dolar, avro ve BIST 100 endeksi değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 13:25
Piyasalarda Gün Ortası Analizi

Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasada gün ortası itibarıyla döviz kurlarında duraklama yaşanıyor.Dolar 34,3360 liradan, Avro ise 37,4530 liradan işlem görmekte.

BIST 100 Endeksi Performansı

Gün başında 8.862,49 puandan açılan BIST 100 endeksi, ilerleyen saatlerdeki işlemlerde %1,39 değer kaybederek 8.761,46 puana geriledi. Önceki kapanışta 8.885,00 puanda yer alan endeks, en düşük 8.748,01 ve en yüksek 8.862,49 puanı gördü.

Sektörel Değişim

Günün ilk yarısında belirlenen sektör endeksleri de olumsuz bir seyir izledi. Sanayi endeksi %1,30, teknoloji endeksi %1,55, hizmetler endeksi %1,13 ve mali endeks %1,40 değer kaybetti.

Hisse Senedi İşlemleri

Bugün BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si değer kazanırken, 81'i ise değer kaybı yaşadı. İşlem hacminin en yüksek olduğu hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Reeder Teknoloji öne çıktı.

Küresel Piyasalardaki Durum

Uluslararası piyasalar açısından da gelişmeler var. Altının ons fiyatı %0,3 artışla 2.743 dolara ulaşırken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %2,8 artış göstererek 74,9 dolardan işlem görmeye başladı.

Döviz Piyasalardaki Veriler

Avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi ise 151,9 seviyelerinde işlem görmekte.

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