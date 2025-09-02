DOLAR
Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 11.274,64, Dolar 41,1630 TL

BIST 100 ilk yarıda yüzde 0,05 gerileyerek 11.274,64 puana indi; dolar 41,1630 lira, avro 47,9460 lira, altının onsu 3 bin 477 dolar.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:18
Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kaybederek 11.274,64 puana geriledi. Endeks, önceki kapanış olan 11.279,95 puan seviyesinden güne başlamıştı.

Güne 24,50 puan ve yüzde 0,22 artışla 11.304,45 puan olarak başlayan endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,31 puan ve yüzde 0,05 değer kaybıyla 11.274,64 puan seviyesine indi.

Günün ilk yarısında endeksin en düşük 11.260,72, en yüksek ise 11.331,63 puan seviyeleri görüldü.

Sektörel performansta mali endeks yüzde 0,47 değer kazanırken; teknoloji endeksi yüzde 0,43, sanayi endeksi yüzde 0,30 ve hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükselirken 58'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C), Pegasus Hava Taşımacılığı, Anadolu Efes Biracılık ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Döviz, Emtia ve Tahvil Piyasası

İstanbul serbest piyasada dolar 41,1630 lira ve avro 47,9460 lira üzerinden satılıyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 148,6 düzeyinde bulunuyor.

Altının onsu yatay seyirle 3 bin 477 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,9 yükselişle 69,3 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,80 ve bileşik getirisi yüzde 39,00 seviyesinde gerçekleşti.

