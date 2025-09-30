Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 Geriledi, Dolar 41,5880 TL

BIST 100 günün ilk yarısında %0,43 düşüşle 11.001,16 puana geriledi; dolar 41,5880 TL, avro 48,8990 TL, altının onsu 3 bin 799 dolar.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:27
Günün ilk yarısında Borsa İstanbul ve uluslararası piyasalarda dalgalı seyir izlenirken, serbest piyasada döviz ve emtia fiyatları yataydan sınırlı aşağı yönlü hareket sergiledi.

BIST 100'de ilk yarı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 değer kaybederek 11.001,16 puana geriledi. Endeks, dün 11.048,13 puandan kapanmış, güne ise 8,07 puan ve yüzde 0,07 artışla 11.056,20 puandan başlamıştı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 46,96 puanlık düşüş kaydedildi.

Günün ilk yarısında endeksin en düşük seviyesi 10.970,13, en yüksek seviyesi ise 11.070,32 puan olarak görüldü. Sektör bazında teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken; mali endeks yüzde 0,10, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve sanayi endeksi yüzde 1,07 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre BIST 100 hisselerinden 40 hisse yükselirken, 57 hisse düşüşte ve 3 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Sasa Polyester ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

Tahvil, döviz ve emtia piyasaları

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,38, bileşik getirisi ise yüzde 39,69 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla önemli parite seviyeleri şöyle: avro/dolar 1,1750, sterlin/dolar 1,3450 ve dolar/yen 148.

İstanbul serbest piyasada döviz kurları: dolar 41,5880 lira ve avro 48,8990 lira seviyesinden işlem görüyor.

Emtia cephesinde uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 azalışla 3 bin 799 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 azalışla 66,3 dolardan işlem görüyor.

