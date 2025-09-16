Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 Hafif Yükseldi, Dolar 41,3120 TL

BIST 100 ilk yarıda %0,1 artışla 11.011,73'e yükseldi; dolar 41,3120 TL, avro 48,8510 TL, altın onsu 3.698,5 dolar seviyesinde.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:33
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,1 değer kazanarak 11.011,73 puana çıktı. Endeks dün 11.000,26 puandan kapanmış, güne 33,77 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.034,02 puandan başlamıştı. Saat 13.00 itibarıyla endeks önceki kapanışa göre 11,48 puan artıda bulunuyor.

Piyasa Hareketleri

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.999,98 ve en yüksek 11.095,43 puanı gördü. Sektör bazında teknoloji endeksi yüzde 3,83, sanayi endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken; mali endeks yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükselirken 51'i düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler arasında Sasa Polyester, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank yer aldı.

Sabit Getirili ve Döviz Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,44, bileşik getirisi yüzde 39,76 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla paritelerde durum şu şekilde: avro/dolar 1,1810, sterlin/dolar 1,3640, dolar/yen 147 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3120 liradan, avro 48,8510 liradan satılıyor.

Emtia Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 3.698,5 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 azalışla 67 dolardan alıcı buluyor.

