Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 Yükseldi — Dolar 41,3200 TL, Avro 49,0360 TL

Piyasalarda gün ortası: BIST 100 yükselişte, döviz ve emtia seyrinde

Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında değer kazanarak yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer aldı. Döviz kurları ve emtia fiyatları ise uluslararası piyasalardaki seyre paralel hareket etti.

BIST 100 performansı

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi yüzde 0,94 değer kazanarak 11.270,83 puan seviyesine çıktı. Endeks, Cuma kapanışına göre 104,98 puan artış gösterdi. Hafta kapanışında endeks 11.165,85 puandan kapanmış, bugüne ise 11.229,25 puan ile başlamıştı.

İlk yarıda görülen en düşük seviye 11.221,81, en yüksek seviye ise 11.278,61 puan oldu. Sektörel bazda ise sanayi endeksi %1,24, teknoloji %0,95, hizmetler %0,88 ve mali endeks %0,87 artış kaydetti.

Endeks bileşenleri içinde, ilk yarıda 86 hisse yükselirken 14 hisse düştü. En çok işlem gören hisseler arasında Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Pegasus Hava Taşımacılığı ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

Döviz kurları ve emtia

İstanbul serbest piyasada dolar satış fiyatı 41,3200 lira olarak kaydedildi. Avro ise 49,0360 lira seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1840, sterlin/dolar 1,3650 ve dolar/yen 147,3 düzeyinde seyretti.

Emtia tarafında ise altının onsu 3.672 dolar seviyesinde yatay seyrederken, Londra Brent tipi ham petrol varili yüzde 0,8 azalışla 67 dolardan işlem gördü.

Tahvil piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli gösterge tahvilin bugün valörlü işlemlerinde saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %36,49, bileşik getirisi %39,89 seviyesinde gerçekleşti.

Gün ortası verileri, yatırımcıların kısa vadeli faiz ve kur beklentilerini şekillendirmeye devam ediyor.