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Piyasalarda Gün Ortası Değerlendirmesi

İstanbul'da döviz kurları, BIST 100 endeksi ve altın fiyatları günün ilk yarısında nasıl şekillendi?

Yayın Tarihi: 12.09.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:33
Piyasalarda Gün Ortası Değerlendirmesi

Piyasalarda Gün Ortası Raporu

İstanbul serbest piyasasında dolar 33,9740 liradan, avro ise 37,5380 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Raporu

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,79 değer kazanarak 9.494,31 puana yükseldi. Önceki gün 9.419,66 puandan kapanan endeks, güne 112,72 puan ve %1,2 artışla 9.532,38 puandan başlamıştı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 74,65 puan ve %0,79 art ş gösterdi.

Günün ilk yarısında en düşük ve en yüksek seviyeleri şu şekilde gerçekleşti: en düşük 9.448,32, en yüksek 9.554,25 puan.

Sektörel Performans

Hizmet endeksi %0,84, mali endeks %0,80, sanayi endeksi %0,22 ve teknoloji endeksi %0,33 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si yükselirken, 32'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Uluslararası Piyasalarda Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,3 artış göstererek 2.520 dolara yükselirken, Londra Brent tipi ham petrolün varili de %1,6'lık bir artışla 71,6 dolardan işlem görüyor.

Gösterge Tahvil Getirileri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli gösterge tahvilinin %38,48 basit getirisi ve %42,18 bileşik getirisi olduğu bildirildi.

Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,3050 ve dolar/yen paritesi 142,70 seviyelerinde işlem görüyor.

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