Piyasalarda Gün Ortası: Dolar 34,6450 Lira, Avro 36,4720 Lira

Piyasalarda Gün Ortası Bilançosu

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6450 liradan, avro 36,4720 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 yükselişle 9.663,85 puana ulaştı.

BIST 100 Endeksi ve Hisse Senetleri

Dün 9.659,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,84 puan ve yüzde 0,06 düşüşle 9.654,12 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 3,89 puan ve yüzde 0,04 artışla 9.663,85 puana yükseldi. Gün içinde endeks en düşük 9.622,36, en yüksek 9.691,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,33, sanayi endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,18 yükselirken, hizmetler endeksi yüzde 0,10 azaldı. Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si değer kazanırken, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Koç Holding ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0510, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 153,93 seviyelerinde hareket ediyor.

Ayrıca, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.626 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,5 artışla 73 dolara işlem görmekte.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %37,32, bileşik getirisi ise %40,80 seviyesinde gerçekleşti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.