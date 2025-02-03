Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları, BIST 100 Endeksi

Piyasalarda Son Durum

İstanbul serbest piyasada dolar 35,9790 liradan, avro ise 36,8470 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,81 azalışla 9.823,52 puana geriledi.

BIST 100 Endeksi Detayları

Cuma günü, 10.004,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni haftaya 86,04 puan ve %0,86 azalışla 9.918,35 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 180,86 puan düşerek 9.823,52 puana geriledi.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 9.754,19, en yüksek ise 9.918,35 puanı gördü. Ayrıca, bu dönemde mali endeks %2,55, sanayi endeksi %1,25, hizmetler endeksi %1,07 ve teknoloji endeksi %0,97 değer kaybetti.

Hisse Senedi Piyasası

Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 18'i değer kazanırken, 81'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Garanti BBVA yer alıyor.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0240, sterlin/dolar paritesi 1,2290 ve dolar/yen paritesi 155,0 seviyesinde seyrediyor. Ayrıca, altının ons fiyatı %0,1 azalışla 2.797 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,4 yükselişle 76,6 dolardan işlem görmekte.