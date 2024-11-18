Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatlarında Son Durum

Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasasında dolar 34,5420 liradan, avro 36,5360 liradan satılmaktadır. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,26 düşüş göstererek 9.365,42 puana geriledi.

BIST 100 Endeksi Detayları

Cuma günü 9.389,62 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,79 puan ve %0,32 artışla 9.419,42 puandan başladı. Ancak gün ortasında saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,20 puan ve %0,26 azalışla 9.365,42 puana indi. Gün içerisinde endeks, en düşük 9.315,27 ve en yüksek 9.432,54 puan aralığında hareket etti.

Endekslerin Performansı

Günün ilk yarısında sanayi endeksi %0,16 değer kazanırken, hizmetler endeksi %0,45 ve teknoloji endeksi %0,71 geriledi. Mali endeks ise yatay seyir izledi. Öte yandan BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü değer kazandı, 43'ü ise kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Uluslararası Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 154,80 düzeyinde bulunmaktadır. Ayrıca, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %1,3 artışla 2.596 dolara yükselmişken, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,8 artışla 71,5 dolardan işlem görmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.