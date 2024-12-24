DOLAR
35,25 0,01%
EURO
36,77 -0,36%
ALTIN
2.964,18 -0,3%
BITCOIN
3.324.709,24 -0,93%

Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları Artıyor, BIST 100 Yüzde 0,21 Yükseldi

İstanbul'da piyasalarda doları 35,25, avroyu 36,81 liradan satılmakta. BIST 100 endeksi ise yüzde 0,21 artışla 9646,33 puana yükseldi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:23
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları Artıyor, BIST 100 Yüzde 0,21 Yükseldi

Piyasalarda Gün Ortası Gelişmeleri

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2540 liradan, avro 36,8160 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 artış göstererek 9.646,33 puana yükseldi.

BIST 100 Endeksi Günlük Performansı

Dün 9.626,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,30 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 9.635,86 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,77 puan ve yüzde 0,21 artışla 9.646,33 puana ulaştı.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 9.613,75, en yüksek 9.684,69 puanı gördü. Sanayi endeksi yüzde 0,51, mali endeks yüzde 0,03 ve teknoloji endeksi yüzde 0,54 artarken, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Hisse Senetlerinde Durum

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si değer kazanırken, 37'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank yer aldı.

İç ve Dış Piyasa Verileri

Altın fiyatları uluslararası piyasalarda ons başına 2.614 dolar olarak işlem görmekte. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,52, bileşik getirisi ise yüzde 43,42 seviyelerinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0390, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 157,10 düzeyinde bulunmaktadır.

İstanbul serbest piyasada doları 35,2540, avroyu 36,8160 liradan satılmakta. Öte yandan, uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artış göstererek 2.614 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 yükselişle 72,8 dolardan işlem görmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AVM Metrekare Verimlilik Endeksi Kasım'da Yıllık %49,5 Arttı
2
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3 Bin Lira
3
BOTAŞ'tan Dolandırıcılık Uyarısı: İhtiyaç Duyulan Taleplere İtibar Edilmeyin
4
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları Artıyor, BIST 100 Yüzde 0,21 Yükseldi
5
Antalya Turist Sayısı 13,5 Milyonu Geçti
6
Bakan Şimşek, Enflasyon ve Ekonomi Değerlendirmelerini IICEC Konferansı'nda Açıkladı
7
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarısında Yükseldi

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!