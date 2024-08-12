Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasasında dolar 33,5530 liradan, avro ise 36,6640 liradan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da Hareketlilik

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,69 değer kazanarak 9.975,94 puana yükseldi. Cuma günü 9.907,38 puandan kapanan endeks yeni güne 72,76 puan ve %0,73 artışla 9.980,15 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,56 puan ve %0,69 artışla 9.975,94 puana ulaştı.

Endeks Değerleri

Günün ilk yarısında endeks en düşük 9.936,42, en yüksek ise 10.078,12 puanı gördü. Ayrıca, hizmet endeksi %0,87, sanayi endeksi %0,26 ve mali endeksi %0,64 değer kazandı. Ancak teknoloji endeksi %0,18 değer kaybı yaşadı.

Hisse Senedi Performansı

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükselirken, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ve Tüpraş yer aldı.

Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,5 yükselerek 2,443 dolardan işlem görmeye başladı. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,8 artışla 80 dolardan satılmaktadır.

Tahvil ve Bono Verileri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %38,97, bileşik getirisi ise %42,77 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası Piyasalardaki Durum

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 147,30 düzeyinde bulunuyor.