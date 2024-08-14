Piyasalarda Gün Ortası Gelişmeleri

Piyasalarda Gün Ortası Verileri

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları dalgalanmaya devam ediyor. Dolar, 33,5540 liradan, avro ise 36,9790 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Durumu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,13 artışla 9.933,08 puana ulaştı. Önceki kapanışını 9.920,61 puandan yapan endeks, yeni güne 56,06 puan ve %0,57 artışla 9.976,68 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, 12,47 puan ve %0,13 artışla 9.933,08 puana yükseldi. Gün içinde en düşük 9.905,55, en yüksek ise 9.989,92 puanı gördü.

Sektör Bazında Performans

Günün ilk yarısında, teknoloji endeksi %0,05, sanayi endeksi %0,51 ve mali endeks %0,26 değer kazanırken, hizmet endeksi yatay bir seyir izledi.

Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükseliş gösterirken, 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Reeder Teknoloji ve Akbank yer aldı.

Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altın ons fiyatı %0,3 artışla 2,473 dolara yükseldi. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili yatay seyrini sürdürerek 80,5 dolardan işlem görmekte.

Döviz Pariteleri Durumu

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2850 ve dolar/yen paritesi ise 147,10 seviyelerinde işlem görüyor.