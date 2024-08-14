Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Piyasalarda Gün Ortası Gelişmeleri

İstanbul'da döviz ve BIST 100 endeksi gün ortasında değişim gösterdi. İşlem gören hisselerdeki son durum ve altın fiyatları da dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:27
Piyasalarda Gün Ortası Gelişmeleri

Piyasalarda Gün Ortası Verileri

İstanbul serbest piyasasında döviz kurları dalgalanmaya devam ediyor. Dolar, 33,5540 liradan, avro ise 36,9790 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Durumu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,13 artışla 9.933,08 puana ulaştı. Önceki kapanışını 9.920,61 puandan yapan endeks, yeni güne 56,06 puan ve %0,57 artışla 9.976,68 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, 12,47 puan ve %0,13 artışla 9.933,08 puana yükseldi. Gün içinde en düşük 9.905,55, en yüksek ise 9.989,92 puanı gördü.

Sektör Bazında Performans

Günün ilk yarısında, teknoloji endeksi %0,05, sanayi endeksi %0,51 ve mali endeks %0,26 değer kazanırken, hizmet endeksi yatay bir seyir izledi.

Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükseliş gösterirken, 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Reeder Teknoloji ve Akbank yer aldı.

Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altın ons fiyatı %0,3 artışla 2,473 dolara yükseldi. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili yatay seyrini sürdürerek 80,5 dolardan işlem görmekte.

Döviz Pariteleri Durumu

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2850 ve dolar/yen paritesi ise 147,10 seviyelerinde işlem görüyor.

İLGİLİ HABERLER

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı