Piyasalarda Gün Ortası İşlemleri: Dolar ve Avro Fiyatları

Piyasalarda Gün Ortası İşlemleri

İstanbul serbest piyasasında, dolara olan talep 34,2420 lira, avroya ise 37,1760 lira olarak belirlendi.

BIST 100 Endeksindeki Değişimler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,22 değer kaybederek 8.774,61 puana geriledi. Cuma günü 8.793,61 puandan kapanan endeks, güne 4,70 puan artışla 8.798,31 puandan başladı. Ancak, saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 18,99 puan ve %0,22 azalış göstererek 8.774,61 puana düştü.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi en düşük 8.722,91 ve en yüksek 8.807,85 puanı gördü.

Sektörel Performans

Gün içerisinde mali endeks %0,19, hizmetler endeksi %0,23, teknoloji endeksi %0,91 ve sanayi endeksi %0,03 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü değer kazanırken, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda %0,5 artışla 2.734 dolara yükseldi. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %1,3 oranında artışla 73,8 dolardan işlem görüyor.

Saat 13.00 itibarıyla uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,3020 ve dolar/yen paritesi 150,10 seviyelerinde hareket ediyor.