Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Piyasalarda Gün Ortası Raporu

Döviz ve hisse senedi piyasalarında gün ortası değer değişiklikleri.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:30
Piyasalarda Gün Ortası Raporu

Piyasalarda Gün Ortası Değişiklikleri

Bugün İstanbul serbest piyasasında dolar, 33,0820 lira seviyesinden işlem görürken, avro 36,0060 lira değerinde satılmaktadır.

BIST 100 Endeksindeki Gelişmeler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,19 değer kaybederek 10.970,41 puan seviyesine düştü. Endeks, dünkü kapanışta 10.991,57 puan seviyesindeydi ve güne 10.989,16 puan ile başladı.

Saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi, en düşük olarak 10.937,31 puanı görürken, en yüksek 11.017,21 puana ulaştı. Gün içinde sanayi endeksi %0,01 oranında değer kazanırken, hizmet ve teknoloji endeksleri sırasıyla %0,02 ve %0,31 değer kaybetti.

Hisse Senedi Performansı

BIST 100 endeksine dâhil hisselerden 53'ü yükselirken, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Gübre Fabrikaları ve Sasa Polyester yer almaktadır.

Döviz ve Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %1 düşüşle 2.374 dolar seviyesinde işlem görmekte. Londra Brent tipi ham petrol varil fiyatı da %1,5 düşerek 79,5 dolar oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2890 ve dolar/yen paritesi 152,30 seviyelerinde seyretmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!

Dyson süpürge ve dikey süpürge indirimi! ŞOK’a 1.899 TL’ye o ürün geliyor

Nevresim takımı 449 TL, 2’li yastık 69 TL! Yatmalara doyamayacağınız indirim sabah başladı

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları