Piyasalarda Gün Ortası Raporu

Piyasalarda Gün Ortası Değişiklikleri

Bugün İstanbul serbest piyasasında dolar, 33,0820 lira seviyesinden işlem görürken, avro 36,0060 lira değerinde satılmaktadır.

BIST 100 Endeksindeki Gelişmeler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,19 değer kaybederek 10.970,41 puan seviyesine düştü. Endeks, dünkü kapanışta 10.991,57 puan seviyesindeydi ve güne 10.989,16 puan ile başladı.

Saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi, en düşük olarak 10.937,31 puanı görürken, en yüksek 11.017,21 puana ulaştı. Gün içinde sanayi endeksi %0,01 oranında değer kazanırken, hizmet ve teknoloji endeksleri sırasıyla %0,02 ve %0,31 değer kaybetti.

Hisse Senedi Performansı

BIST 100 endeksine dâhil hisselerden 53'ü yükselirken, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Gübre Fabrikaları ve Sasa Polyester yer almaktadır.

Döviz ve Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %1 düşüşle 2.374 dolar seviyesinde işlem görmekte. Londra Brent tipi ham petrol varil fiyatı da %1,5 düşerek 79,5 dolar oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2890 ve dolar/yen paritesi 152,30 seviyelerinde seyretmektedir.