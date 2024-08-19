Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Piyasalardaki Son Gelişmeler

Bugün Borsa İstanbul'daBIST 100 endeksi, 232,25 puanlık artışla10.054,20 puandan kapanış yaptı. Güne başlangıçta 9.866,98 puan ile yüzde 0,46'lık bir artışla başlayan endeks, gün içinde en düşük9.796,63 puanı görürken, en yüksek ise10.061,07 puana ulaşarak yüzde 2,36 değer kazandı.

Sektör Bazında Performans

Önceki kapanışa göre endekslerdeki artışlar dikkat çekti. Sanayi endeksi yüzde 1,66, Mali endeks yüzde 2,50, Hizmetler endeksi yüzde 2,09 ve Teknoloji endeksi yüzde 1,60 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise 297,44 puan ve yüzde 2,78 artışla10.982,54 puandan kapanmıştı.

İşlem Gören Hisselerde Durum

BIST 100 kapsamındaki hisselerin 83'ü prim yaptı, 17'si ise değer kaybetti. Özellikle Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisseler arasında yer aldı.

Döviz ve Emtia Piyasaları

Altın fiyatları uluslararası piyasalarda saat18.25 itibarıyla ons başına 2.504 dolardan işlem görmektedir. Aynı zamanda Borsa İstanbul'da standart altın kilogram fiyatı yüzde 1,6 artışla 2 milyon 750 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan döviz kurlarına göre, dolar alışta33,6288 lira, satışta33,7636 lira olarak belirlendi.

Piyasa İzleme

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1060, sterlin/dolar paritesi 1,2980 ve dolar/yen paritesi 146,50 seviyelerinde işlem görmektedir. Bununla birlikte, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 düşerek78,9 dolara gerilemiştir.