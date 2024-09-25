Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Piyasalardaki Son Gelişmeler

Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 138,73 puan azalarak 9.891,00 puandan kapandı. Güne 10.033,67 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.886,49, en yüksek ise 10.064,06 puanı gördü. Bunun sonucunda, endeks önceki kapanışa göre yüzde 1,38 değer kaybetti.

Sektörel Değişimler

Mali endeks yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 1,93, sanayi endeksi yüzde 1,37 ve teknoloji endeksi yüzde 1,87 değer kaybetmiştir. BIST 30 endeksi ise 125,87 puan ve yüzde 1,12 kayıpla 11.068,41 puana geriledi.

Hisse Senetleri Performansı

BIST 100 endeksine dahil hisselerin yaklaşık 19'u prim yaparken, 80'i değer kaybetti. En fazla işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Yapı Kredi Bankası ve Akbank yer aldı.

Altın ve Dış Piyasalarda Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, saat 18.25 itibarıyla 2.657 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'ndaki standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 3 milyon 20 bin liraya yükseldi.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolarda alışta 34,0655 lira, satışta ise 34,2020 lira olarak kurunu belirledi. Avro/dolar paritesi 1,1160, sterlin/dolar paritesi ise 1,3350 seviyesinde işlem görmekte. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 azalışla 73,9 dolardan satılmaktadır.